Tata Steel en het dilemma van de politiek: Wat is belangrijker, een baan of het milieu?

VELSEN - Met de Tweede Kamerverkiezingen spreekt Nederland zich ook uit over het belang van de grote bedrijven in onze samenleving. Vinden stemmers de werkgelegenheid belangrijker dan het milieu, of zijn banen ondergeschikt aan een groene toekomst? Of kan het samen? Het is een dilemma dat in Noord-Holland met Tata Steel nadrukkelijk aan de orde is. Het staalbedrijf biedt werk aan 9.000 mensen, maar blaast ook schadelijke stoffen naar de omringende gemeenten uit.

Hieronder de standpunten van de portefeuillehouders van de grootste politieke partijen aan de hand van de uitslag van de laatste verkiezingen, die voor de Provinciale Staten (2019). Forum voor Democratie was toen in Noord-Holland de grootste. De PVV en de Partij voor de Dieren hebben niet gereageerd.

"Schadelijke uitstoot zoals de mensen die ondervinden mag natuurlijk niet voorkomen. Daar moeten we wat aan doen. Het moet schoner en veiliger. Maar we moeten af van het idee dat CO2-uitstoot automatisch zorgt voor opwarming van de aarde. Er is niets dat dat bewijst."

"Tata Steel onder druk vanwege vervuiling? Aan CO2-, pefas en stikstof-nonsens doen wij niet mee. Het halen van de klimaatdoeleinden slaat nergens op. Daar zitten we aan vast vanwege ingewikkelde Europese regelgeving. Wij als Forum voor Democratie zijn heel blij met een bedrijf als Tata Steel dat voor zo veel banen zorgt. We moeten oppassen dat bedrijven door de duurzaamheidsgekte niet op kosten worden gejaagd en naar het buitenland vertrekken."

"Ik denk dat er een toekomst is voor Tata Steel op de plek waar ze nu zitten. Tenminste, als er goede maatregelen worden genomen. Probleem is dat er al jaren klachten zijn over meerdere vormen van verontreiniging en er te weinig is gehandhaafd en te weinig juridische druk is uitgeoefend. Er is in al die jaren veel te weinig geïnvesteerd in duurzaamheid. Nu is er onlangs wel opeens geld gevonden, 300 miljoen nog wel. Dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Dan was Tata Steel ook een aantrekkelijker kandidaat geweest voor SSAB."

"Vergeleken wat in het buitenland gebeurt, is Tata Steel al duurzaam bezig. Maar het moet nóg beter. Ik zou het mooi vinden als ze die ambitie kunnen verwezenlijken en er een nóg mooier bedrijf van kunnen maken. Zodat we die werkgelegenheid kunnen waarborgen. Anders zitten de mensen straks thuis en dat is het laatste wat we moeten willen."

"Staal is belangrijk en dan bedoel ik niet alleen het eindproduct, maar ook de banen die het oplevert. 9.000 arbeidsplaatsen vertegenwoordigen een enorme waarde voor de samenleving in heel Noord-Holland. Want het zijn niet alleen de banen, ook toeleveringsbedrijven profiteren ervan. Het bedrijf is belangrijk voor heel Noord-Holland en heeft ook met zijn opleidingsschool een belangrijke functie."

D66, Matthijs Sienot:

"We moeten ervoor zorgen dat wij als Nederland het beste investeringsklimaat hebben om groen en duurzaam te investeren. Dat kan als we bedrijven in deze transitieperiode gericht gaan helpen hun productieproces te vergroenen. We moeten in het komend kabinet regelen dat we stappen zetten: vervuilen mag niet meer lonen. We moeten als overheid gerichte steun geven om onze bedrijven in Nederland in poleposition te brengen.

"Dat Tata Steel vaart moet maken met een schoner productieproces, ben ik met de omwonenden eens. Het móet sneller. Hoe kan je anders volhouden dat je op die plek blijft ondernemen? Maar we moeten ook voorkomen dat we bedrijven zoals Tata Steel wegjagen. Dan verplaatsen we het probleem."