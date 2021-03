Rijk en Tata Steel maken afspraken over aanpak CO2-uitstoot: in 2027 opslag in zee

IJMUIDEN - Tata Steel gaat samen met het Rijk de verduurzaming van het staalbedrijf aanpakken. De belangrijkste doelstellingen zijn: het terugdringen van de CO2-uitstoot en de overlast op milieu en de omgeving. Eén van de oplossingen is om de CO2 die wordt afgevangen op te slaan in lege gasvelden in zee.

In de afspraken die het Nederlandse staalbedrijf heeft gemaakt met de overheid staat dat Tata Steel tegen 2030 de huidige uitstoot met veertig procent moet hebben teruggebracht. Dit is meer dan eerdere afspraken die zijn gemaakt wat betreft de bijdrage van Tata Steel aan de klimaatdoelen.

Dat het op alle vlakken een flinke klus zal worden, daar is Tata Steel zich bewust van, zo laat woordvoerder Ariane Volz weten. "Dit is wel onze ambitie, met als kanttekening dat het natuurlijk ook afhangt van de financiële middelen", zo stelt Volz. Tata Steel hoopt hierbij onder andere op een bijdrage van het rijk via subsidies ter stimulering van duurzame energieproductie en klimaattransitie. Het inroepen van hulp van externe financiers is daarnaast ook een optie.

Het belangrijkste aspect van de afspraken is volgens Volz het plan voor het afvangen en opslaan van CO2 in lege gasvelden in zee, vijftien kilometer van de kust van IJmuiden. "We hebben ons voornemen kenbaar gemaakt bij de omgevingsdienst, zij zullen dat openbaar maken. Aan ons de taak om het effect op het milieu te verduidelijken, met hopelijk als resultaat de benodigde vergunningen."

"Afhankelijk van het verloop van deze procedure hopen we dat de opslag in zee in 2027 in gebruik kan worden genomen", legt Volz uit. "Dan zal de beoogde reductie van onze CO2-uitstoot ook haalbaar moeten zijn."