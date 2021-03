Grote brand bij Tata Steel geblust

IJMUIDEN - De grote brand bij Tata Steel is geblust. Rond 14.30 uur brak de brand uit op de transportband voor kolen bij kooksfabriek 2. Hierbij kwam dikke, zwarte rook vrij die tot in de wijde omgeving te zien was. De veiligheidsregio vroeg omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. Volgens de brandweer zijn er naast de rook geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Tata Steel meldt dat voor zover bekend niemand gewond is geraakt. Ook is productie van ijzer en staal niet onderbroken.

Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend, maar duidelijk is dat er bij het transport van kolen de transportband in brand is gevlogen. Doordat de brand alleen op de transportband woedde, was deze vrij snel te blussen, aldus de veiligheidsregio.

'Foute boel'

Bas van Orsouw was toevallig in de buurt van de staalgigant en schrok toen hij de dikke rookwolken zag. "Ik stond naar sleepbootjes te kijken en zag ineens dikke rookwolken op het terrein van Tata Steel. Er was brand op de transportband en daarna ook bij een toren", vertelt hij. "Ik dacht: 'dit is foute boel'."

"De rook ging echt over de IJmond heen, maar gelukkig niet naar mij. Ik denk dat ze het gecontroleerd hebben laten uitbranden, want de rook was binnen twintig moeten weg."