Dorpsraad Wijk aan Zee blij met vervolging Tata, maar "milieudiensten hebben gefaald"

Dat zegt Hans Dellevoet van de dorpsraad tegenover NH Nieuws. "Als dorpsraad zijn we hier blij mee. Het geeft gewicht aan de zaak die het verdient. Aan de andere kant zijn we ook wel een beetje verdrietig, want het is wel heel bijzonder dat justitie de hete kolen uit het vuur moet halen voor de omgevingsdiensten en overheden."

Laatste vangnet

Dellevoet is niet te spreken over de instanties in de regio. "De reguliere overheden en milieudiensten hebben gefaald. Nu is blijkbaar het laatste vangnet aan de beurt en dat is justitie." Hij beschouwt de stap van het OM nog niet als een overwinning. "Zeker niet. We hopen dat er nu wat beweging komt en dat Tata meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor wat ze over de omgeving uitstoot.

Volgens Dellevoet zijn de stofwolken ondanks de komst van een grafiethal nog niet voorbij: "Zwart en grijs stof in allerlei soorten vormen en maten. Het is nog nooit zo erg geweest als nu: mijn huis is nu in twee maanden voor de vierde schoonmaakbeurt aan de beurt. Dat geeft wel aan hoe ernstig het is."