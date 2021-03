Fors aantal priklocaties erbij in aanloop naar anderhalf miljoen vaccinaties per week

NOORD-HOLLAND - De provincie krijgt er in aanloop naar de 'prikpiek' in het tweede kwartaal een flink aantal vaccinatielocaties bij. De GGD liet eerder vandaag weten dat het de bedoeling is dat er vanaf mei maar liefst anderhalf miljoen prikken per week gezet kunnen worden.

Dat is een forse opschaling vergeleken met het aantal prikken dat nu gezet wordt: vanaf 6 januari, toen de eerste vaccinatie gezet werd, zijn er nu in totaal anderhalf miljoen prikken gezet.

In het tweede kwartaal van dit jaar komen als het goed is grote hoeveelheden vaccins binnen. Naast Pfizer, AstraZeneca en Moderna, de vaccins die al zijn goedgekeurd, komen daar naar verwachting nog Janssen & Janssen en mogelijk CureVac bij. Vanaf mei is 'het grote publiek', mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie, ook aan de beurt om geprikt te worden.

Extra vaccinatielocaties

Om die vaccins te kunnen zetten, geven meerdere GGD's bij een rondgang van NH Nieuws aan dat ze extra locaties gaan openen. In de regio Kennemerland, waar de IJmond, regio Haarlem en de Haarlemmermeer onder vallen, wordt er bijvoorbeeld volgende week maandag een extra locatie geopend in Beverwijk, en aankomende vrijdag in Haarlem. Daar wordt eind maart een mobiele priklocatie in Zandvoort aan toegevoegd, en begin april een priklocatie bij het tenniscentrum in IJmuiden en eentje in Uitgeest, waarvan de locatie nog niet bekend is.

In de Haarlemmermeer is er vooralsnog geen sprake van een uitbreiding van het aantal locaties, de capaciteit bij de priklocatie op Schiphol kan nog verhoogd worden.

Hoorn

In de regio Noord-Holland Noord is al een tijdje onduidelijkheid over een vaccinatielocatie in Hoorn. Woordvoerder Harry Katstra geeft aan dat er over zo'n locatie gesproken wordt, maar dat er nog geen duidelijkheid over bestaat. Daarnaast wordt binnenkort onderhandeld over het openen van nog een locatie in het werkgebied van Noord-Holland Noord.

In Noord-Holland Noord wordt al geprikt in Alkmaar, Middenmeer en Den Helder. Texel heeft daarnaast een eigen locatie waar mobiele ouderen en zorgmedewerkers geprikt kunnen worden.

