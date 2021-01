Vanaf april tweede vaccinatielocatie in Zaanstreek-Waterland

KOOG AAN DE ZAAN - De regio Zaanstreek-Waterland krijgt er naar verwachting vanaf april een vaccinatielocatie bij. Naast Sportcentrum De Beuk in Purmerend gaat er ook geprikt worden in Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan.

"De exacte openingsdatum hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins. Wij zijn er in ieder geval klaar voor", aldus Jasper Verburg van GGD Zaanstreek-Waterland. Het is de bedoeling dat bij drukte in Purmerend de mensen ook terecht kunnen in Koog aan de Zaan. Op dit moment is de verwachting dat de locatie in april open kan.

1.000 prikken per dag

Mits voorradig, kunnen er in Purmerend vanaf begin februari 1.000 prikken per dag worden gezet. "We zijn inmiddels opgeschaald van drie naar tien beschikbare prikstraten", zegt Verburg daarover. "Er is voorlopig genoeg capaciteit in De Beuk. We liggen goed op schema en er is voldoende personeel." Het is de bedoeling dat ook in Zaandam uiteindelijk 1.000 prikken per dag kunnen worden gezet.

Het RIVM verwacht dat er in de loop van maart landelijk meer vaccins beschikbaar komen. Dat is dan ook de reden dat er voorbereidingen worden getroffen om op te schalen.