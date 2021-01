Sportcomplex in Purmerend getransformeerd, vaccineren kan beginnen

PURMEREND - "We zijn volop in voorbereiding voor de eerste prik komende vrijdag. We zitten op schema om te gaan starten", zegt Ellen Bontekoning, teammanager corona van GGD Zaanstreek-Waterland. Vrijdag gaan er ook in Sportcomplex De Beuk in Purmerend coronavaccins gezet worden.

Sportcomplex De Beuk in Purmerend getransformeerd, vaccineren kan beginnen

De afgelopen tijd is de sporthal volledig omgebouwd tot vaccinatiecentrum. Alleen aan de omhoog gehaalde basketbalringen en de tribune is nu nog te zien dat er eerst gesport werd. "De operatie is heel groot. Niet alleen de komende periode, maar ook alles wat erna gaat komen. We gaan starten met 300 vaccinaties per dag", aldus Bontekoning. Ook studenten prikken "We hebben genoeg personeel via allerlei bureaus geregeld. We hebben meer dan voldoende aanmeldingen, daar zijn we heel blij mee. Er zijn altijd gediplomeerde verpleegkundigen bij die ervaring hebben met prikken." In het team zijn ook studenten opgenomen van de opleidingen verpleegkunde en doktersassistent van het Regio College. Tekst loopt door onder de foto

Er is veel animo voor het halen van een prik. In eerste instantie worden in Purmerend zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen gevaccineerd. Die worden via hun werkgever benaderd. Zonder afspraak kan je niet terecht in het vaccinatiecentrum. Bontekoning: "Op dit moment is al 76 procent van de afspraken volgeboekt, daar zijn we heel blij mee."