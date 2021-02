Eerste injectie gezet in grootste vaccinatiecentrum van Noord-Holland Noord

MIDDENMEER - Zorgmedewerker Frank Smit uit Midwoud had vanmorgen de primeur. Hij kreeg als eerste het vaccin toegediend in het grootste vaccinatiecentrum in Noord-Holland Noord. Op volle toeren kan de locatie op Agriport, die de afgelopen weken uit de grond is gestampt, 2000 mensen per dag vaccineren.

"Ik werk bij Breidablick in de Middenbeemster, dat is een organisatie voor verstandelijk beperkten en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel", vertelt Smit na de vaccinatie. Hij was de eerste van zo'n 700 mensen die vandaag aan de beurt is. "Ik voelde er eigenlijk niks van dus dat ging goed."

Wethouder Mary van Gent bracht taart mee naar het vaccinatiecentrum. "Het is een feestelijk moment en al die mensen die hier werken verdienen wel een gebakje. De vreugde zit hem er vooral in dat we hier een hele grote vaccinatielocatie hebben. En hoe meer mensen er gevaccineerd worden hoe eerder we terug kunnen naar het normale leven"

Meer vrijheid?

Na het toedienen van het vaccin, moeten mensen nog even een kwartiertje in de naastgelegen wachtruimte zitten. Puur voor het geval er bijwerkingen zijn. Frank Smit heeft nu de eerste van zijn twee prikken gehad. Meer vrijheid op zijn werk zal het niet meteen opleveren, schat hij in.

"Onze bewoners gaan volgende week voor hun tweede vaccinatie en ook het personeel is nog niet allemaal gevaccineerd. Dus voor we zover zijn, zijn we wel een paar maanden verder." Toch voelt het voor hem ook als een stap in de goede richting. "Jazeker. Ik hoop dat dit het begin is van het nieuwe normale leven."