Grootste vaccinatiecentrum Noord-Holland Noord is bijna klaar voor gebruik

MIDDENMEER - Met nog een paar dagen te gaan, zit er flink druk op de ketel bij de GGD. Zaterdag moet het nieuwe vaccinatiecentrum op bedrijventerrein Agriport de deuren openen. De eerste prikreserveringen staan al in de boeken. Op volle kracht kan de locatie 2.000 mensen per dag gaan vaccineren.

"We beginnen zaterdag te draaien met vier of vijf lijnen", zegt Gabrielle Geerdink van GGD Hollands Noorden. "Allereerst zijn mensen uit de zorg en ouderen aan de beurt. We zijn natuurlijk afhankelijk van de vaccins, maar ik verwacht dat we in maart en april volop in bedrijf zullen zijn."

Vandaag kregen onder meer wethouder Mary van Gent en burgemeester Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon een rondleiding door het nieuwe centrum. Overal wordt nog hard gewerkt, van de plek waar de vaccins worden bewaard tot de wachtruimte waar mensen na de vaccinatie nog even moeten afwachten of er toch eventuele bijwerkingen zijn.

Petje af

"Het is geweldig. Een grote locatie en alle logistiek op orde. Ja ik ben echt heel blij dat we hier zo'n groot vaccinatiecentrum hebben", zegt burgemeester Van Dam. "Je hebt hier de ruimte en de bereikbaarheid van deze locatie is fantastisch. Petje af voor de GGD dat ze in zo'n korte tijd zo'n operatie weten neer te zetten."

Het zal vanaf zaterdag niet alleen een komen en gaan zijn van mensen die geënt moeten worden. "Als het draait kunnen hier wel 100 medewerkers rondlopen, van dokters en verpleegkundigen tot doktersassistenten", zegt Gabrielle Geerdink. "En dan heb ik nog niet eens de mensen die buiten werken meegeteld."

Zaterdagmorgen zullen de eerste mensen dus hun vaccinatie krijgen. Gabrielle Geerdink: "Dan kunnen we ook hier aan de slag. Het is voor ons een heel fijn moment. Zo kunnen we er aan werken dat er zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis belanden of ernstig ziek worden.