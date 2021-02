Bouw vaccinatielocatie Agriport dag vertraagd door winterweer

MIDDENMEER - De bouw van de nieuwe priklocatie van de GGD bij Agriport zou vandaag beginnen, maar het winterweer maakt dat onmogelijk. Waarschijnlijk kunnen de werkzaamheden morgen worden opgepakt. Het hoeft ook geen gevolgen te hebben voor de opening, schat de GGD in.

Het werk aan de ondergrond van de nieuwe locatie was al gedaan. "We hebben het werk voor de fundering vorige week al een beetje naar voren kunnen trekken", vertelt Harry Katstra van de GGD. "Vandaag regeert koning winter en wordt er even niet gewerkt."

Siberisch

De dag vertraging hoeft volgens Katstra niet meteen voor verdere gevolgen te zorgen: "Waarschijnlijk kunnen ze morgen weer aan de slag. Het is nu een combinatie van de harde wind en de Siberische omstandigheden die het lastig maken. De opening staat gepland voor 20 februari. We hebben dus ruimte om eventueel weer in te lopen op het schema."

Op het bedrijventerrein Agriport bij Middenmeer komt een priklocatie met twaalf vaccinatielijnen. Twee weken later, op 8 maart, wordt er ook nog een locatie geopend in Den Helder. In het voormalig gemeentehuis aan de Drs. F. Bijlweg komen zes vaccinatielijnen.