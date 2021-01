GGD Hollands Noorden kondigt tweede priklocatie aan: "We moeten vooruitlopen"

MIDDENMEER - Aan vaccins is nog een groot gebrek, maar de GGD Hollands Noorden begint op zeer korte termijn al wel met de bouw van een tweede vaccinatielocatie. Op het terrein van Agriport in Middenmeer komt een tentencomplex waar - in theorie - over een kleine maand dagelijks 2.000 prikken kunnen worden gezet.

GGD Hollands Noorden kondigt nieuwe vaccinatielocatie aan Middenmeer - NH Nieuws

De vaccinatielocatie wordt de tweede in het gebied van de GGD Hollands Noorden. De eerste staat in Alkmaar, waar inmiddels drie weken wordt gevaccineerd. Vergeleken met het complex in Alkmaar wordt de vaccinatielocatie in Middenmeer een stuk groter. Waar 'Alkmaar' acht vaccinatielijnen telt, worden dat er in Middenmeer twaalf. Eerder zei woordvoerder Harry Katstra tegen NH Nieuws dat er - uitgaande van een werkdag van acht uur - in Alkmaar een kleine achthonderd prikken kunnen worden gezet. Op een vaccinatielocatie die anderhalf keer zo groot is, zouden dus 1.200 mensen kunnen worden gevaccineerd. In een persbericht gaat de GGD Hollands Noorden zelfs uit van 2.000 prikken per dag, wat zou betekenen dat de openingstijden aanzienlijk verruimd moeten worden.

De nieuwe vaccinatielocatie stemt hoopvol, al is de beschikbaarheid van voldoende vaccins wel een belangrijke voorwaarde. Vaccins zijn er al wel, maar nog niet voldoende om op dergelijke schaal te vaccineren. Bij aanvang van de vaccinatiecampagne liet Katstra aan NH Nieuws weten dat vanwege de beperkte beschikbaarheid van vaccins op de Alkmaarse locatie geen acht, maar slechts vier vaccinatiestraten operationeel waren. 'We moeten vooruitlopen' "Dat is nog steeds zo", zegt hij vandaag tegen NH Nieuws. Dat nog maar de helft van de capaciteit wordt benut, is volgens Katstra echter geen reden om niet alvast vooruit te kijken. "We moeten vooruitlopen, want als de vaccins beschikbaar komen, moeten we kunnen vaccineren", aldus Katstra. Tekst gaat verder onder de foto

Harry Katstra, woordvoerder GGD Hollands Noorden - Harry Katstra, woordvoerder GGD Hollands Noorden

"Het zou raar zijn als we op het moment dat de vaccins beschikbaar komen nog op zoek moeten naar een locatie. We moeten ons opmaken voor de grootschalige vaccinatie die dit voorjaar gaat plaatsvinden." Minder vaccins beschikbaar dan gedacht Verder werd in de afgelopen dagen duidelijk dat Nederland de komende tijd veel minder doses van het AstraZeneca-vaccin ontvangt dan waar op voorhand rekening mee was gehouden. Toch heeft Katstra goede hoop dat het tempo binnenkort flink kan worden opgeschroefd. "Het zal niet zo blijven doordruppelen", spreekt hij zijn verwachting uit. Aan personeel is in ieder geval geen gebrek, benadrukt Katstra. "Een wervingscampagne heeft inmiddels zevenhonderd reacties opgeleverd", zegt hij hoopvol. "Dus het is een flinke vijver waarin we kunnen vissen."

Lees ook Play Alkmaar Hier laat zorgpersoneel in de provincie zich straks vaccineren

De bouw van het tentencomplex op het terrein van Agrimeer begint waarschijnlijk komende week al. In de tweede helft van februari kan het complex operationeel zijn, maar ook de GGD houdt een kleine slag om de arm. "Of dan gelijk kan worden gestart met de inenting van bepaalde doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende vaccins." Hoewel de capaciteit met de komst van de priklocatie in Middenmeer flink wordt uitgebreid, blijft de GGD Hollands Noorden op zoek naar andere locaties. In totaal hoopt de GGD Hollands Noorden in haar regio uiteindelijk op drie of vier plekken te vaccineren.

Zodra er in Middenmeer wordt gevaccineerd, is dat een groot voordeel voor veel Westfriezen. Voor de meeste inwoners van die regio is Middenmeer namelijk dichterbij dan Alkmaar, wat betekent dat ze minder ver hoeven te reizen om hun prik(ken) te halen.