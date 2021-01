Alkmaar voorlopig het enige vaccinatiepunt voor West-Friezen

Omdat voor volledige bescherming tegen het virus twee prikken nodig zijn, is iedereen dus twee keer een dagdeel kwijt met een reis naar Alkmaar. "Tijd die beter kan worden besteed aan de zorg", zeggen de fracties. Hoe de gemeente Hoorn daar zelf over denkt is nog even de vraag. Zij geven aan dat zij eerst wachten op de antwoorden van het college naar aanleiding van de vragen die door verschillende fracties zijn gesteld.

Gemeente in gesprek voor extra prikpunt

Op dit moment is de GGD landelijk 22 vaccinatiepunten aan het inrichten voor het zorgpersoneel. In Noord-Holland Noord is dat een locatie: in Almaar. De SED-gemeentes zijn daarnaast aan het kijken of het mogelijk is om een vaccinatiepunt op te zetten in West-Friesland voor de andere doelgroepen en dus niet per se voor het zorgpersoneel waar het VOCHoorn en HOP dus wel om te doen is. Daarbij kijken ze ook naar de eisen voor een vaccinatiepunt. "Hierover voeren wij gesprekken met de GGD en de collega's van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord", laat een woordvoerder van de SED-gemeentes weten.

In de raad van de gemeente Medemblik is nog niets besproken over een eventueel vaccinatiepunt in West-Friesland. "Bij ons in de raad is er nog niet over gesproken dus we kunnen daar voorlopig nog geen informatie over geven", zegt een woordvoerder van de gemeente Medemblik. Ook een woordvoerder van de gemeente Koggenland geeft aan dat er in de raad nog niet over is gesproken. "Hier in Koggenland leeft het (nog) niet."