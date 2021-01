Alkmaar NL V GGD Hollands Noorden klaar voor vaccinatie zorgmedewerkers: "Hopen op meer vaccins"

ALKMAAR - De vloer wordt nog snel beplakt met stikkers, de prikkers krijgen de laatste instructies en de stoelen worden klaar gezet. De GGD Hollands Noorden is klaar voor de duizenden zorgmedewerkers die vanaf vrijdag een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. In een enorme tent op een evenemententerrein in Alkmaar worden de laatste puntjes op de i gezet.

De speciale koelkasten waar het coronavaccin wordt bewaard - NH Nieuws / Tom Jurriaans

En dat het druk zal worden, blijkt wel als je de vaccinatietent met een oppervlakte van 1500 vierkante meter binnenloopt. "Het lijkt hier wel een beetje op de Efteling of een luchthaven", vertelt Harry Katstra van de GGD Hollands Noorden. Maar de kronkelige route die bezoekers moeten afleggen voordat ze echt binnen zijn, is er niet voor niets. "Dat doen we zodat iedereen genoeg afstand kan bewaren. Je wilt niet dat juist hier mensen elkaar besmetten." Priklijnen In totaal zijn er acht zogenoemde priklijnen. Daar kunnen maximaal twaalf personen per uur per lijn worden ingeënt. Per dag zijn dat er ruim 300. In het begin worden maar vier priklijnen gebruikt. "De locatie is op de groei gebouwd", vertelt Katstra. "We willen ze wel allemaal open gooien maar dat heeft puur te maken met het aantal vaccins dat we krijgen. Als het materiaal er niet is dan heb je het daarmee te doen. Het is wachten op meer vaccins." Evelyn Muurman uit Hippolytushoef mag vanaf vrijdag aan de lopende band zorgmedewerkers vaccineren. Ze heeft als medewerker van de GGD al de nodige ervaring maar vindt het toch wel spannend. "Ik ben heel blij dat ik deel uit mag maken van deze operatie om het coronavirus te bestrijden. Ik wil het liefst zo snel mogelijk aan de slag, we zijn allemaal wel klaar met het virus."

GGD medewerker Evelyn Muurman is er klaar voor - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Licht aan het einde van de tunnel Emile Roemer, de burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord komt ook een kijkje nemen bij de vaccinatielocatie. Hij is trots op het werk dat door de GGD is verricht. "Er komt nogal wat kijken bij deze operatie en het is hier in no-time uit de grond gestampt dus mijn complimenten voor alle medewerkers van de GGD. We zitten hier ook echt op te wachten. Dit is wat men bedoelt met 'licht aan het einde van de tunnel'."

Burgemeester Emile Roemer van Alkmaar bezoekt de vaccinatielocatie - NH Nieuws / Tom Jurriaans

De komende tijd worden zo'n zeventienduizend zorgmedewerkers gevaccineerd. Veel daarvan zullen zijn gezet door Evelyn Muurman. Ze schat in dat het nog wel even duurt voordat ze zelf aan de beurt is maar dat vindt ze niet erg. "Zelf even een spuit in mijn arm doen? Nee dat gaat hem niet worden, haha." Als het coronavirus in de toekomst weg is, heeft ze in ieder geval een mooi verhaal te vertellen. "Het zou zeker een mooi verhaal zijn voor bij de borrel."