Bouw grootste vaccinatielocatie GGD in noorden van provincie gestart

MIDDENMEER - Het winterse weer zorgde voor een kleine vertraging, maar inmiddels is de bouw van de grootste priklocatie in Noord-Holland Noord gestart. Vanaf 20 februari kunnen, als er genoeg voorraad is, 2.000 mensen per dag worden gevaccineerd tegen het coronavirus.

Op een leeg perceel op bedrijventerrein Agriport in de Wieringermeer verrijst langzaam een grote tent. Er is vorige week, voor de winter losbarstte, al snel geregeld dat er asfalt werd gelegd. Nu zijn de tentenbouwers aan de beurt. Ook moeten er kabels worden aangelegd voor de stroom voor alle apparatuur.

"Er komen hier twaalf 'lijnen' waar mensen kunnen worden gevaccineerd. Je komt hier eerst via een rij binnen in een wachtruimte. Dan moet je je gezondheidsverklaring laten zien", legt Harry Katstra van GGD Hollands Noorden uit. "Daarna ga je naar een prikhokje en tot slot blijf je een kwartiertje in een soort wachtruimte om te kijken of er eventueel een bijwerking is. Dan kun je weer vertrekken met de auto."

Vaccins

Of de nieuwe locatie ook meteen volop kan worden benut, hangt af van de levering van de vaccins. Katstra: "Wij kunnen als GGD op vol tempo aan de gang, we hebben de mensen en de accommodatie. Maar we zijn wel afhankelijk van de vaccins. Dat zagen we in Alkmaar eerder ook. Daar komen er al meer binnen, er zijn ook steeds meer soorten vaccins landelijk beschikbaar. Daar draaien we inmiddels op volle kracht."

De bouwers zijn een dag later begonnen dan gepland door het winterse weer. De vertraging is vooral een uitdaging voor de GGD zelf. "Het gaat straks vooral nog om de inrichting en de ICT bijvoorbeeld, daar zit een hele strakke planning op. En als je dan een dag kwijtraakt, dan ga je dat wel oplopen. Maar voorlopig is nog steeds streven om op 20 februari open te gaan."