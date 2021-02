Vaccinatie nu ook begonnen op Texel: "Dit scheelt heel veel reistijd"

Marleen Barendregt heeft de primeur. Zij is zorgmedewerker bij 's Heerenloo op Texel. "Je voelt er niks van, dat kan ik de mensen alvast meegeven", zegt ze na de injectie. "Het is niet alleen voor mij belangrijk, maar voor ons allemaal. Hopelijk kunnen we zo snel weer terug naar het normale leven"

Voor deze vaccinatieronde hebben ouderen van 75 jaar en ouder een uitnodiging gekregen. Ook zorgpersoneel in de ouderen- en gehandicaptenzorg worden de komende periode gevaccineerd in Den Burg. "We gaan vandaag zo'n 300 mensen vaccineren, in totaal gaat het om zo'n 1.400 mensen", vertelt Edward John Paulina, directeur van GGD Hollands Noorden.

"Als je hier in het noorden van het eiland woont en je moet voor je vaccinatie naar Middenmeer of Alkmaar dan ben je echt uren onderweg", zegt wethouder Remco van de Belt van de gemeente Texel. "Voor mensen voor wie dat niet gebruikelijk of gemakkelijk is, is dit wel een perfecte oplossing."

"Als de aanvoer goed is, dan kunnen we 5.000 vaccinaties per dag doen"

De vaccinatielocatie op Texel kon worden ingericht door de samenwerking van de GGD Hollands Noorden met de Huisartsen Kop van Noord-Holland. De GGD benadrukt dat de huisartsen de prik, in tegenstelling tot de griepprik, niet thuis komen zetten.

Locaties

De eerste prikronde met vaccin van BioNTech/Pfizer in de sporthal zal zo'n vier dagen in beslag nemen. Over vijf weken word de tweede injectie gegeven. Vorige week werd de grootste vaccinatielocatie in Noord-Holland Noord geopend. Volgende week wordt de locatie in Den Helder, in het voormalig gemeentehuis aan de Drs. F. Bijlweg geopend.

"We gaan ook nog een locatie in Hoorn openen. Daarna gaan we kijken naar de aanvoer van de vaccins of we nog meer kleine locaties gaan openen", zegt Edward John Paulina van de GGD. "AstraZeneca heeft aangegeven dat er nu opnieuw problemen zijn. Hopelijk komt Janssen & Janssen er bij. Dan kunnen we vol gaan. Als de aanvoer goed is kunnen we in Noord-Holland Noord 5.000 vaccinaties per dag doen, ja dan schiet het op."