Het is erdoor: Waddeneilanden krijgen eigen vaccinatielocaties voor mobiele ouderen

TEXEL - Huisartsen hadden oudere Texelaars al geadviseerd nog even te wachten met het halen van de coronavaccinatie, in afwachting van een mogelijke priklocatie op het eiland. Die komt er nu definitief: demissionair minister Hugo de Jonge heeft ingestemd met het verzoek om alle Waddeneilanden een eigen vaccinatielocatie te geven.

Voor de oudere eilandbewoners was Alkmaar de dichtstbijzijnde locatie om een coronaprik te halen. Een hele onderneming voor de Texelaars, die eerst met de boot naar overkant moesten en dan nog drie kwartier moesten rijden - of moesten worden gereden. Dat is straks verleden tijd, als elk Waddeneiland - dus ook Texel - een eigen vaccinatielocatie voor ouderen krijgt.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van inwoners, huisartsen en het gemeentebestuur van Texel. Wanneer de locatie opengaat, en waar die dan zal zijn, is nog niet bekend. "Zo'n locatie moet aan nogal wat eisen voldoen", aldus GGD Hollands Noorden in een persverklaring. "Waarschijnlijk wordt de prikplek op korte termijn bekendgemaakt, net als de datum waarop wordt gestart met het vaccineren. Eilanders die inmiddels een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zelf bepalen of ze deze al willen inwisselen voor een prik aan vaste wal of dat ze nog even wachten voordat ze op Texel terechtkunnen."

Niet alleen ouderen

De vaccinatielocatie is enkel bedoeld voor mobiele 75-plussers. Niet-mobiele ouderen krijgen hun coronaprik van de Texelse huisartsen die bij de mensen thuis komen. Behalve de ouderen komen ook inwoners van kleine woonvormen en zorgverleners in aanmerking voor vaccinatie op het eiland. Per Waddeneiland is er een klein verschil in de leeftijdsdoelgroep.