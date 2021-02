Coronavaccinatie voor Texelaars tussen de 75 en 79 jaar met twee weken vervroegd

TEXEL - Net als de tachtigplussers kunnen nu ook de 75- tot 80-jarige Texelaars zich vanaf dit weekend laten vaccineren tegen het coronavirus. Aanvankelijk waren voor hen de dagen van 16 en 17 maart gereserveerd, dat is dus twee weken naar voren getrokken.

Eerder deze week kregen de mobiele 80-plussers en de op Texel wonende zorgverleners een uitnodiging om zich op het eiland te laten vaccineren. Gisteren zijn ze ook verzonden naar de 75- tot en met 79-jarigen. Zij kunnen zich hiermee eerder laten vaccineren dan aanvankelijk de bedoeling was: al vanaf dit weekend kan dit in de TXL Sporthal aan de Emmalaan in Den Burg.

De groep zou eigenlijk op 16 en 17 maart worden gevaccineerd. Door het vaccinatieproces te versnellen, wordt ook deze groep in de periode van 27 februari tot en met 2 maart geprikt.

De latere vaccinatieronde half maart vervalt met deze gewijzigde planning.