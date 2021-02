GGD begint volgende week met vaccineren van ouderen en zorgverleners op Texel

TEXEL - GGD Hollands Noorden begint volgende week in samenwerking met lokale huisartsen met het vaccineren van ouderen en zorgverleners op Texel. De andere vier Waddeneilanden beginnen deze week al met het geven van de coronavaccinaties, op Texel duurt dit iets langer vanwege het hogere inwonertal van het eiland.

Op zaterdag 27 februari wordt voor de oudere Texelaars in de TXL sporthal aan de Emmalaan in Den Burg een GGD-vaccinatieaccommodatie in gebruik genomen.

De eerste prikken gaan naar de mobiele 80-plussers, zorgverleners uit de verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Voor het zetten van deze vaccinaties wordt vier dagen uitgetrokken. Enkele dagen later zijn de kwetsbare inwoners in kleinschalige woonvormen aan de beurt. Van 2 tot en met 5 maart worden zij gevaccineerd.

De leeftijdsgroep van ouderen tussen de 75 en 79 jaar is op 16 en 17 maart aan de beurt in de sporthal. Dat er twee weken tussen de eerste en de tweede groep van de Texelse ouderen zit, heeft te maken met de beperkte beschikbaarheid van het coronavaccin.

Complexer

Op Texel wonen zo'n 14.000 mensen, veel meer dan op Vlieland (1.100 inwoners) en Ameland (3.700). "De organisatie is daardoor complexer", verklaart de GGD waarom het vaccineren op Texel later begint dan op andere Waddeneilanden.

Toch is de GGD niet ontevreden, en vindt ze zelfs dat er al sneller dan verwacht wordt begonnen met vaccineren. Dat is volgens haar te danken aan de 'goede samenwerking tussen lokale huisartsen, gemeente, huisartsenorganisatie HKN en GGD Hollands Noorden'.