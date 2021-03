Vaccinatiecapaciteit komende maanden verviervoudigd: derde 'prikstraat' in Muiden

BUSSUM - Er kunnen binnenkort veel meer mensen per dag worden gevaccineerd met het coronavaccin dan nu het geval: de Gooise GGD gaat de vaccinatiecapaciteit de komende maanden meer dan verviervoudigen. Dat gebeurt onder meer met de komst van een derde 'prikstraat' in Muiden, waar de GGD nu over aan het onderhandelen is. Dat bevestigt een woordvoerder van de Gooise GGD aan NH Nieuws.

Landelijk willen de GGD's toe naar het zetten van anderhalf miljoen coronavaccins per week vanaf mei. Dat betekent dat er in alle regio's meer capaciteit moet komen om te vaccineren en dus ook meer plekken waar mensen hun coronavaccin kunnen halen.

De Gooise GGD heeft nu nog één vaccinatielocatie in gebruik, aan de Amersfoortsestraatweg in Huizen. Daar worden per dag zo'n 800 prikken gezet. Nog eind deze maand wordt er verder opgeschaald met een tweede vaccinatielocatie, aan de Vreelandseweg in Hilversum. Daar start de GGD ook met het zetten van 800 prikken per dag.

Daar komt dus nog een derde vaccinatielocatie bij in Muiden, aldus de GGD Gooi- en Vechtstreek. Waar deze locatie precies komt, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gedacht moet worden aan een terrein met veel ruimte, zoals een groot parkeerterrein. Daar heeft Muiden er niet heel veel van. "We zijn nu nog aan het onderhandelen voor de komst van deze derde vaccinatielocatie. We hopen daar snel meer bekend over te kunnen maken", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg. "Als alles goed gaat, hopen we deze vaccinatielocatie uiterlijk begin mei te kunnen openen. We hopen zelfs dat het al wat eerder kan."

Meer prikken per dag

Ook de derde vaccinatielocatie start met een capaciteit van 800 coronavaccins per dag. De Gooise GGD wil de totale capaciteit de komende tijd echter verviervoudigen en opvoeren naar 3.600 prikken per dag, verdeeld over de drie locaties. "Dat kunnen we bewerkstelligen door meer prikken per uur te zetten, onder meer door meer zogeheten priklijnen te maken. Daarnaast zou je er aan kunnen denken dat de verschillende prikstraten langer open gaan. Daar gaan we nu achter de schermen mee aan de slag."

De GGD stelt meer dan voldoende personeel te hebben voor de flinke opschaling. "Maar meer helpende handen zijn natuurlijk altijd welkom. Als je gekwalificeerd bent om te vaccineren en je wilt ons helpen, meld je dan vooral."