GGD Hollands Noorden staat klaar om vaccinatiecapaciteit verder op te schalen

WEST-FRIESLAND - Minister Hugo de Jonge heeft de GGD opdracht gegeven om zich voor te bereiden op het zetten van meer vaccinaties tegen het coronavirus. Vanaf half mei moet het mogelijk zijn om landelijk ongeveer anderhalf miljoen vaccinaties per week te kunnen verrichten. Ook GGD Hollands Noorden bereidt zich al tijden voor op een opschaling. "Maar alles valt of staat met het aantal beschikbare vaccins", zegt GGD-woordvoerder Harry Katstra.

Op dit moment kan de GGD op de huidige locaties in de regio's West-Friesland, Noordkop en Alkmaar zo'n 5.000 vaccinaties per dag zetten. Er wordt gekeken naar een nieuwe locatie in Hoorn, maar daar heeft de GGD nog geen duidelijkheid over. "Daar heb ik vanmorgen nog over gesproken", zegt de woordvoerder. "Maar het is nog niet bekend waar en wanneer die geopend kan worden."

Daarnaast wordt binnenkort gesproken over nóg een nieuwe locatie in het gebied van GGD Hollands Noorden.

Mocht dat op korte termijn niet lukken, dan is het voor de GGD alsnog mogelijk om op de huidige locaties op te schalen."Wij hebben al tijden voorgesorteerd op de opschaling", legt Katstra uit. "Het probleem zit hem niet zo zeer in het aantal locaties, het aantal priklijnen en het personeel, maar vooral in het beschikbare aantal vaccins. Als we genoeg aangeleverd krijgen hebben we genoeg middelen om op te schalen, en kunnen we ook de openingstijden van onze huidige locaties verruimen."

Locatie Den Helder geopend

De GGD Hollands Noorden beschikt in de regio over vier vaccinatielocaties. Een in Purmerend, een in Alkmaar en in Middenmeer, waar het grootste vaccinatiepunt van Noord-Holland is geopend. Hier kunnen zo'n 2.000 vaccinaties per dag gezet worden. Sinds vanmorgen is daar het vaccinatiepunt in Den Helder bij gekomen, in het voormalige gemeentehuis.

"Daarmee is er meer spreiding van vaccinatiepunten in de regio gekomen", aldus Katstra. "Voor de mensen op de Waddeneilanden hebben we de afgelopen dagen een tijdelijke locatie geplaatst, waar mensen boven de 75 jaar en zorgmedewerkers gevaccineerd konden worden."

In totaal kan de GGD ongeveer 5.000 vaccinaties per dag zetten, mits zij voldoende middelen hebben om uit te voeren. Met de latere opening van een locatie in Hoorn kan dit aantal worden opgeschroefd naar minimaal 5.500 vaccinaties per dag. "En dat aatal zou nog verder opgeschaald kunnen worden met een nieuwe locatie en de verruiming van de tijden", zegt de woordvoerder van GGD Hollands Noorden. "Op dit moment zijn wij druk bezig om daar een berekening van te maken."

Grote uitbraak in West-Friesland

West-Friesland heeft op dit moment te maken met de grootste uitbraak van het coronavirus sinds het begin van de crisis. Vooral in Hoorn was het aantal positieve coronatesten flink gestegen.

De directeur van de Veiligheidsregio vreesde aan het einde van afgelopen maand dan ook voor een zwart coronascenario. "Daar denken we niet alleen over na, maar zijn we nu concreet aan het voorbereiden. Het is dichterbij dan ooit. En als iedereen zegt: 'bekijk het maar', dan weten we zeker dat pakweg eind maart dat zwarte scenario aan de orde is", vreesde directeur Martin Smeekes.