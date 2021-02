Directeur veiligheidsregio vreest zwart coronascenario: "Mogelijk eind maart al"

ALKMAAR - Nergens in Nederlands zijn relatief zoveel coronabesmettingen en ziekenhuisopnames als in het noorden van onze provincie. In de ziekenhuizen in die regio is al geen plek meer . Directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Martin Smeekes vreest dan ook een zwart coronascenario.

"Daar denken we niet over na, maar zijn we nu concreet aan het voorbereiden. Het is dichterbij dan ooit. En als iedereen zegt: 'bekijk het maar', dan weten we zeker dat pakweg eind maart dat zwarte scenario aan de orde is", vreest Smeekes.

Kiezen wie geholpen kan worden

De directeur van de veiligheidsregio wil er goed op voorbereid zijn. Want zo'n zwart scenario betekent dat er zo'n druk op de zorg komt te liggen dat er gekozen moet worden wie wel, en wie niet in een ziekenhuis geholpen kan worden. "Ik doe dit werk al heel lang, maar heb dit nog nooit meegemaakt. Maar we zijn het aan het voorbereiden. Inclusief de nazorg voor mensen die als ze dit moeten doen enorme mentale schade oplopen. Dat hebben we in het Verenigd Koninkrijk gezien, waar zorgpersoneel volledig opgebrand is."

Noord-Holland Noord had de afgelopen week tweeduizend besmettingen. Dat de regio er zo uitspringt komt volgens Smeekes doordat de kop van de provincie tijdens de eerste en tweede golf juist gespaard bleef, en daardoor nu extra vatbaar is. "Daarnaast ligt ook de acceptatie van het naleven van de regels lager dan in de rest van het land."

Versoepeling toch nodig

Het verhaal van de veiligheidsregio-directeur staat in schril contrast met de aankomende versoepelingen, zoals het heropenen van contactberoepen, het deels heropenen van middelbare scholen en dat jongeren meer mogen sporten. Volgens Smeekes nemen we daarmee een noodzakelijk risico. "De dingen die worden toestaan geven een klein extra risico. Maar we moeten er oog voor hebben dat Nederland coronamoe is. En dat ook jongeren schade leiden door het niet kunnen ontmoeten van leeftijdsgenoten. Daar moeten we wat mee doen. En voorkomen dat jongeren allerlei andere schade oplopen."

Maar meer dan dit zit er niet in, is de boodschap van Smeekes. En dat is volgens hem geen bangmakerij. "Als we weer van alles gaan doen, is het niet alleen kiezen wie er geholpen gaan worden, en vallen er meer doden. Maar dan is een volledige lockdown nog de enige oplossing."

Toch is de veiligheidsregio-directeur hoopvol. "Er worden nu 200.000 mensen per week gevaccineerd, en dat loopt op naar 400.000 mensen per week. Dus dan is het echt zo dat in de loop van mei, eind mei, een heel groot deel van Nederland gevaccineerd is en zeker de mensen die kwetsbaar zijn."

Vanaf mei kan er weer meer

En dat is ook het moment dat er weer meer kan. Als we ons tot die tijd maar aan de regels houden, stelt Smeekes. "Hou even vol. Het einde is echt in zicht. En dan lijkt het op waar Israël nu is, daar kunnen mensen weer gewoon naar terrassen en uitgaan. Daar moeten we ons op richten, dat we die eindstreep halen."