Bezoek aan verpleeghuis maakt indruk bij burgemeester en directeur Veiligheidsregio

Het is rustig op de gangen van het tehuis. Mensen blijven zoveel mogelijk binnen, en ook bezoekers zijn maar beperkt welkom. Toch proberen ze er voor de bewoners het beste van te maken, legt Van Spengen uit, die ook dagbestedingscoach is. "We mogen niet zingen, niet dansen, maar we kunnen heel veel andere dingen doen. We proberen vooral in de leefsfeer, samen koken bijvoorbeeld, allerlei dingen te doen om het welzijn te bevorderen."

De twee bezoekers krijgen een rondleiding met tekst en uitleg. "De medewerkers dragen mondkapjes en moeten hier ook rekening mee houden; dat ze minder verstaanbaar zijn of dat je het gezicht minder goed ziet. En dat is voor bewoners, die misschien dingen minder goed kunnen begrijpen, heel vervelend natuurlijk", aldus burgemeester Nieuwenburg.

De Hoge Hop is één van de 34 vestigingen van zorginstantie Omring, waar meer dan zeventig dementerende ouderen worden verzorgd. En één van de weinige plekken waar nog niemand besmet is geraakt. "We hopen dat het zo blijft, het is eigenlijk een klein wonder", legt één van de medewerkers Liesbeth van Spengen uit.

Ten opzichte van de eerste lockdown zijn er nu meer coronabesmettingen binnen de muren van de verzorgingshuizen. Bij Omring in totaal bij zes vestigingen. Toch is de situatie volgens veiligheidsregiodirecteur nu stabiel, maar zijn er wel zorgen om de meer besmettelijke Britse variant. "Daar houden we zeker extra rekening mee. Dat is een groot punt van zorg."

Mogelijk 25 januari start vaccinatie bewoners

Vandaag is begonnen met het vaccineren van het personeel van verpleegtehuizen. En de hoop is dat vanaf 25 januari ook de bewoners aan de beurt zijn. "Dat zou fantastisch zijn. Maar dan nog heb je een paar maanden nodig", legt Jolanda Buwalda, voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring, uit. "We stemmen dat ook met andere zorginstellingen af, willen dat collectief doen. En we gaan dat in eigen hand nemen. Het is makkelijker als we de vaccinaties aangeleverd krijgen op onze locaties. Dat kunnen we met onze eigen artsen en verpleegkundigen ook vaccineren."

En daarmee gloort ook weer hoop voor een normaal bestaan binnen de tehuizen, vertelt medewerker Liesbeth van Spengen. "De persoonlijke aandacht, de schreeuw om een knuffel van bewoners die je dan weer gewoon kunt geven. Die aandacht is voor onze bewoners heel belangrijk."