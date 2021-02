Kabinet: Vanaf volgende week versoepelingen van coronamaatregelen

Voor voortgezet en middelbaar bersoepsonderwijs geldt hetzelfde testbeleid als voor het basisionderwijs: als een leraar of leerling positief is getest, dan moet iedereen die langer dan een kwartier binnen anderhalve meter van diegene is geweest in quarantaine.

De persconferentie is live te volgen via onze website.

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart is het ook mogelijk om te kunnen winkelen op afspraak. Klanten moeten minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken om naar de winkel te komen. Een winkel mag per verdieping twee klanten ontvangen, met een maximum van zes keer per uur.

Ook mag iedereen tot 27 jaar vanaf 3 maart bij zijn of haar club buiten sporten, ook bij studentenverenigingen. Er mag alleen gesport worden met het eigen team en er mogen dus geen wedstrijden gespeeld worden.

Rutte en De Jonge benadrukken tijdens de persconferentie dat de versoepelingen alleen zin hebben als iedereen zich houdt aan de overige coronamaatregelen. "Was je handen, laat je testen als je klachten en blijf thuis als je positief getest bent", zegt Rutte. Gaan de coronacijfers weer door het dak, dan liggen alle coronamaatregelen weer op tafel om weer ingevoerd te worden, waarschuwt Rutte.

Avondklok verlengd

Behalve de versoepelingen wordt ook een verlenging van de avondklok aangekondigd. De avondklok blijft tot in de ochtend van 15 maart. Op 8 maart maakt het kabinet bekend of de avondklok ook daarna wordt verlengd, wat zou betekenen dat de avondklok mogelijk tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van kracht zal zijn.



Mocht de avondklok toch nog van kracht na 15 maart , dan geldt op de dagen van de verkiezingen ( 15, 16 en 17 maart) een uitzondeirng voor mensen die 's avonds gaan stemmen of die bijvoorbeeld een rol hebben in het stembureau, aldus Rutte. De avondklok gaat in om 21.00 uur, precies het tijdstip dat stembureau's sluiten.