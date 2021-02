'Trieste mijlpaal' voor Dijklander: eerste covidpatiënt met helikopter overgeplaatst

HOORN - Het Dijklander Ziekenhuis beleefde vanmiddag een trieste mijlpaal in de strijd tegen het coronavirus. Een van de patiënten, voor wie geen plek in het ziekenhuis is, werd met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Maastricht. Woordvoerder Ellen van Ruiten vertelt aan WEEFF dat het helaas nodig is in deze fase.

Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn maakte in oktober van het afgelopen jaar ruimte op het parkeerterrein bij het Transferium voor de inzet van een helikopter. Vandaag gebeurde het voor de eerste keer dat er een helikopter nodig was om een patiënt te vervoeren.

Het liefst zou het ziekenhuis iedere patiënt in hun eigen omgeving laten behandelen, zegt de woordvoerder. Maar dit is in de praktijk niet altijd mogelijk. In overleg met een regionaal en een landelijk coördinatiepunt wordt daarom gekeken naar welk ziekenhuis de patiënten het snelst overgeplaatst kunnen worden.

"Dat is per dag en per patiënt weer verschillend", aldus Van Ruiten. "Er valt geen trend in te ontdekken. Dus het gebeurt niet dat we vaker iemand naar bijvoorbeeld een ziekenhuis in Friesland over moeten plaatsen. Vandaag was er de optie om de patiënt naar Maastricht over te plaatsen. Omdat dat snel moest gebeuren is er gebruik gemaakt van ons platform bij het parkeerterrein en een helikopter."

Veel overplaatsingen

Het personeel op de corona-afdeling van het Dijklander heeft het de afgelopen periode onverminderd druk gehad. Zeker nu het aantal positieve testen in West-Friesland de laatste weken is toegenomen, en uit de zeven West-Friese gemeenten tien personen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, zal de druk op het zorgpersoneel niet minder worden.

Voor het weekend lagen er 22 mensen op de corona-afdeling van het Dijklander en negen op de Intensive Care. Daarbij worden nog eens zes tot acht mensen per dag overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Deze overplaatsingen zijn ook na het weekend niet minder geworden. "Nog steeds moeten wij voor die zes tot acht mensen per dag een ander ziekenhuis zoeken", vertelt Van Ruiten aan WEEFF. "En dat gaat ons écht aan het hart."