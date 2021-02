Gemeentes: 'Terrassen als eerste aan de beurt bij versoepelingen'

Dat laat hij weten aan NH Nieuws, in een reactie op de oproep van zijn ambtsgenoot in Hilversum die graag een snelle opening van de horeca ziet. Volgens de Hilversumse burgemeester is het nu namelijk ook al druk op de pleinen, maar dan zónder de terrassen.

'Niet te snel'

Toch waarschuwt Smit voor 'te snelle' versoepelingen. "Ik merk dat er veel behoefte is aan verdere versoepelingen, zowel bij (horeca)ondernemers als bij inwoners. We willen alleen niet dat we te snel gaan versoepelen, met als gevolg dat we straks weer een stap terug moeten nemen. Ik vertrouw erop dat het kabinet een zorgvuldige afweging heeft gemaakt."

Hij benadrukt dat het op dit moment nog rustig is in Wijk aan Zee en Beverwijk, maar daar komt wel verandering in. "Ik verwacht dat het drukker gaat worden, met het mooie weer en de behoefte die inwoners hebben om meer naar buiten en op pad te gaan. Daarom pleit ik ervoor dat als er weer versoepelingen komen, deze eerst in de buitenruimte plaatsvinden, zoals terrassen die weer open kunnen."

Verkeerde prioriteiten

Eerder zei wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente Velsen (economische zaken, cultuur) ook al dat de terrassen snel open moeten. "Als je ziet dat er nu experimenten zijn om met meer mensen naar Guido Weijers te gaan en om weer betaald voetbal met publiek te doen, dan heb je de prioriteiten verkeerd liggen", zei hij tegen mediapartner RTV Seaport. "De rek is eruit. Niet alleen bij de ondernemers, maar ook bij ons in de samenleving!"