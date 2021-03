Vaccinatielocatie Beverwijk opent aanstaande maandag, definitieve priklocatie IJmuiden bekend

IJMOND - De GGD bereidt zich voor om vanaf mei anderhalf miljoen vaccinaties per week te zetten. Het aantal priklocaties zal flink worden uitgebreid, ook IJmuiden en Uitgeest krijgen er een. De locatie in IJmuiden is inmiddels bekend, zo laat woordvoerder Harm Groustra aan NH Nieuws weten.

De vaccinatielocatie in IJmuiden komt bij het tenniscentrum aan de Dokweg. De definitieve plek van de vaccinatie locatie in Uitgeest is nog niet bekend, dit hangt af van de vergunningen, zo laat Groustra weten.

Volgende week maandag (15 maart) opent de priklocatie in Beverwijk haar deuren, deze komt op parkeerterrein P0 van De Bazaar. Voor IJmuiden en Uitgeest verwachten ze begin april open te kunnen.

Locatie Haarlem vrijdag open

Ook in de rest van de regio Kennemerland komen er twee vaccinatie locaties bij. In Haarlem opent aanstaande vrijdag een locatie in het Kennemer sportcenter.

De priklocatie in Zandvoort gaat op 29 maart open, dit wordt een mobiele locatie op het braakliggende terrein naast Tolweg 10, aldus Groustra.

Bekijk hieronder in de video naar de voorbereidingen bij de nieuwe vaccinatielocatie naast het Kennemer sportcenter.