Waarom buren van Tata Steel uitgerekend nu naar het 'ultimum remedium strafrecht' grijpen

IJMUIDEN - Het is hoog tijd dat de krachten worden gebundeld om een vuist te maken tegen 'milieuvervuiler' Tata Steel, vind Bénédict Ficq. De advocaat doet binnenkort namens meerdere bewoners en milieuclubs aangifte tegen de staalfabrikant voor het 'moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier'. NH Radio stelde haar zes vragen over de aangifte .

Waarom worden de krachten juist nu gebundeld?

"Gebundelde kracht lijkt me heel belangrijk, er is lang gewacht en versnipperd gewerkt, op allerlei fronten. Ook bestuursrechtelijk, en met klachten bij de omgevingsdienst. En er gebeurt gewoon meer dan onvoldoende om de effecten van de luchtverontreiniging, veroorzaakt door Tata, vaak in strijd met met de regels, aan te pakken. Dan grijp je naar het ultimum remedium, het strafrecht. En dat komt wat mij betreft ook in beeld door de strafbaarstelling die in het Wetboek van Strafrecht staat. Daar staat in dat opzettelijke milieuvervuiling in lucht, water en grond die de openbare gezondheid van de omwonenden aantast, een ernstig misdrijf is. En daar gaan wij aangifte van doen bij het OM in Amsterdam."

Waarom is er een aanvullend strafrechtelijk onderzoek nodig, naast het onderzoek van justitie zelf?

"Het schiet gewoon totaal niet op. Ik denk dat het in verdienmodellen van grote bedrijven ligt om boetes, dwangsommen, noem maar op, te verdisconteren in kosten. Zelfs af te trekken van de belasting, en dan gaan ze daarna gewoon rustig door, terwijl onze cliënten, de mensen die ik gesproken heb ten einde raad zijn. Ik ken een stel dat zwanger is, en die moeten iedere dag met dichte ramen slapen, omdat de stof van de vriendelijke buurman Tata in haar slaapkamer tot in haar bed ligt. En daar zijn ze he-le-maal klaar mee, en dat begrijp ik."

Gaat het alleen om Tata Steel, of ook om slakverwerker Harsco?

"Het gaat om beiden. Tata is natuurlijk wel de leverancier van de problemen van Harsco, want zij verwerken wat hen door Harsco wordt aangeleverd. Maar Harsco krijgt ook een aangifte, dat klopt. We zullen dat doen via de redenering dat als je nauw samenwerkt met een ander, en je dezelfde problematiek veroorzaakt, dat je dan ook gezamenlijk strafrechtelijk verantwoordelijk bent."

Heeft het afketsen van de overname van Tata Steel door het Zweedse concern SSAB deze zaak in een stroomversnelling gebracht?

"Ja, qua planning, en het naar buiten treden, heeft dat absoluut alles in een stroomversnelling gebracht. Kijk, als een Zweeds bedrijf enorm onderzoek doet naar de duurzaamheid van het bedrijf Tata, en zij tot de conclusie komen dat de deal afketst omdat er juist op dat gebied haken en ogen aan zitten, dan is dat ondersteunend voor de aanklacht die wij in voorbereiding hebben. En dan is dat een van de argumenten om te stellen, dat ook na zorgvuldig onderzoek in het buitenland, dat het helemaal niet goed gesteld is met de duurzaamheid van Tata. Terwijl zij altijd anders beweren."