Harsco in ongelijk gesteld: dwangsommen grafietregens zijn terecht

HAARLEM - Slakverwerkingsbedrijf Harsco, gevestigd op het terrein van Tata Steel, is in het ongelijk gesteld door de rechtbank. Het bedrijf was het niet eens met de dwangsommen die het krijgt bij overtredingen die grafietregens veroorzaken. De rechter heeft vandaag bepaald dat de provincie Harsco twee keer terecht op de vingers heeft getikt.

Sinds een paar maanden bedragen de dwangsommen die Harsco (de officiële naam is Harsco Metals Holland BV uit Velsen-Noord) bij een overtreding van de provincie Noord-Holland opgelegd krijgt 25.000 euro. Ze mochten 12 keer de overtreding begaan (300.000 euro), daarna zouden er andere maatregelen worden genomen. Het is niet bekend wat die maatregelen zijn.

De rechtbank oordeelt nu dat "Gedeputeerde Staten Noord-Holland bevoegd was en ook verplicht te handhaven". "De gevolgen van de overtreding voor de omgeving kunnen immers ernstig zijn", aldus de rechtbank in een persbericht. Harsco moet binnen acht dagen het bedrag betalen.

Het bedrag van de dwangsom was vorig jaar nog 5.000 euro, maar nadat Harsco er dertig kreeg, werd dit bedrag verhoogd. Aanleiding voor de opgelegde bedragen zijn de grafietregens die vanaf het terrein van Tata Steel neerdwarrelen in Wijk aan Zee en andere delen van de IJmond.