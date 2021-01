Politie onderzoekt Defend IJmuiden: wat weten we over deze groep?

De politie heeft dan ook twijfels over de intenties van Defend IJmuiden. "Mensen die tegen de maatregelen zijn, hebben over het algemeen geen mondkapjes voor", aldus de politie tegen NH Nieuws. "Ze leken er meer te zijn om te rellen dan wat anders."

Een week later volgde er een nieuwe actie : ‘s nacht werden op meerdere plekken in IJmuiden spandoeken opgehangen en graffiti op gebouwen gespoten met de tekst ‘I love Zwarte Piet’. Diezelfde dag verwijderde de gemeente wederom de spandoeken en de graffiti.

Op het oude spoorviaduct in IJmuiden werd door de Zwarte Pieten Actiegroep een spandoek met de tekst 'Welkom Sint en Zwarte Piet' opgehangen, waarna tegenstanders het het woord 'Zwarte' weghaalde. Defend IJmuiden hing het weer terug. De gemeente besloot hierop het spandoek helemaal te verwijderen , omdat de veiligheid in het geding zou zijn.

De afgelopen maanden kwamen acties van de groepering regelmatig in het nieuws, vooral omdat de gemeente of politie er ingreep. Dit gebeurde voor het eerst rond de Sinterklaasintocht.

Een tweede demonstratie vond plaats op 9 januari en werd aangekondigd via social media . Wel werd aan de deelnemers van de demonstratie tegen de 'indirecte vaccinatieplicht' gevraagd om geen vuurwerk af te steken of muziek op te zetten. Ook werd ditmaal de demonstratie van tevoren aangemeld bij de gemeente. De demonstranten kregen één uur de tijd voor de manifestatie.

Een week later volgde de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Hier was Defend IJmuiden een van de opvallendste groepen.

Toch kwam het niet zo ver. Tien minuten na het begin van de demonstratie, waaraan ongeveer 80 mensen deelnamen, werd er vuurwerk afgestoken en greep de Mobiele Eenheid in. De demonstranten werden verdreven van het plein en trokken de straten in.

Naast de acties is ook het taalgebruik van Defend IJmuiden opvallend. Zo valt op een spandoek en hun site de tekst 'WWG1WGA' te lezen. Deze uitdrukking wordt in verband gebracht met QAnon, een groep aanhangers van een extreemrechtse complottheorie die de zogenaamde plannen beschrijft van vermeende samenzweringen (‘deep state’) gericht tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn aanhangers.

Op social media kan Defend IJmuiden rekenen op kritiek, maar er is ook steun en begrip voor hun acties. Na de actie op het Museumplein is het aantal Facebookvolgers verdubbeld.

Ook op YouTube is het aantal abonnees en views na zondag verdubbeld. Alle uitingen naar buiten doet de actiegroep via hun eigen kanalen en via social media, want zo laten ze weten ‘ze hebben geen vertrouwen in de mainstream media’.

Toekomstige acties

Of er nog nieuwe acties komen waaraan Defend IJmuiden zal meedoen of zal organiseren, is onduidelijk. NH Nieuws heeft de organisatie regelmatig benaderd voor een reactie of interview, maar heeft - ondanks toezeggingen - geen reactie meer gekregen. Ook op de reactie van de politie wil Defend IJmuiden niet reageren.

Over de toekomst schrijven ze op hun site: "Defend IJmuiden zou het liefst met jullie naar alle demonstraties en acties gaan de komende weken. Helaas is dat niet haalbaar voor onze strijders. We zullen daarom keuzes moeten maken in het aanbod van demonstraties en acties. Daarnaast willen wij ook IJmuiden niet vergeten. Dit betekent niet dat we jullie in de steek laten. Wij zullen blijven vechten en strijden voor onze grondrechten en vrijheid. Zowel voor als achter de schermen. We zijn pas net begonnen!"