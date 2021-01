Velsen roept op nieuw protest tegen coronamaatregelen wél van te voren aan te melden

IJMUIDEN - De actiegroep Defend IJmuiden kondigt aan zaterdag voor het gemeentehuis van Velsen in IJmuiden te demonstreren tegen wat zij de 'indirecte vaccinatieplicht' noemt. Burgemeester Frank Dales roept de groepering op de demonstratie aan te melden bij de gemeente, iets dat in aanloop naar het vorige protest op 19 december niet is gedaan.

De groep wil een geluid laten horen tegen de indirecte vaccinatieplicht. Hoewel niemand verplicht is zich te laten vaccineren, is de actiegroep bang dat ze zonder vaccin straks 'niet meer mogen vliegen of naar festivals kunnen', laten ze aan NH Nieuws weten. "Het vaccin wordt ons door de strot geduwd zonder dat bewezen is dat het goed voor ons is."

Bovendien wil Defend IJmuiden net als bij het vorige protest op 19 december hun onvrede laten blijken met de manier waarop het kabinet de crisis aanpakt. Ze vinden dat de huidige lockdown de economie te veel schade berokkend en de vrijheid van mensen te veel inperkt.

'Goede afspraken'

De gemeente Velsen benadrukt dat de actiegroep geen vergunning nodig heeft om haar geluid te laten horen, maar 'de organisatoren de demonstratie wel bij de gemeente dienen aan te melden'. Zo'n aanmelding is noodzakelijk om goede afspraken met de organisatie te kunnen maken, zodat de openbare orde en volksgezondheid niet in het geding komen, aldus woordvoerder Eric Penning.

Burgemeester Dales laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat hij vanwege de coronapandemie de anderhalvemeterregel ook bij demonstraties hoog in het vaandel heeft staan. "Hier wil ik met de organisatie goede afspraken over maken, want dat betekent bijvoorbeeld ook iets voor het maximaal aantal deelnemers op het plein. Daarom is het belangrijk dat zij zich tijdig melden bij de gemeente."

48 uur van te voren

Volgens woordvoerder Penning moet de aanmelding 48 uur voor een demonstratie bij de gemeente binnen zijn. Dat betekent dat Defend IJmuiden haar demonstratie uiterlijk donderdagavond om 20.00 uur bij de gemeente zou moeten aanmelden.

Burgemeester Dales: "Ik roep hen op nu wel melding te doen en met de gemeente in contact te treden voor het maken van goede afspraken. De basishouding is dat demonstraties zijn toegestaan, mits deelnemers zich aan de regels houden. Dus zullen we goed in de gaten houden of demonstranten dit ook doen."

Bij een eerdere demonstratie tegen de coronamaatregelen, afgelopen zondag in Haarlem, werden de coronamaatregelen door menigeen genegeerd. Hoewel de organisatie met witte stippen had geprobeerd deelnemers afstand van elkaar te laten bewaren, moest er op last van de gemeente vanaf het podium geregeld worden opgeroepen om de anderhalvemeterregel te respecteren.