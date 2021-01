Manifestatie week uit naar Haarlem, omdat Amsterdam limiet van 100 bezoekers stelde

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen vond het niet nodig om een limiet voor het aantal bezoekers op te nemen in de vergunning voor de manifestatie tegen de coronamaatregelen, die gisteren in de Haarlemmerhout werd gehouden. De organisatie 'Vrouwen voor Vrijheid' was uitgeweken naar Haarlem omdat Amsterdam had gesteld dat er niet meer dan 100 personen mochten samenkomen. "Een manifestatie met 100 mensen is niet waar we het voor doen", schrijft de organisatie op haar Facebookpagina.

Op de manifestie in de Haarlemmerhout kwamen naar schatting 1.700 betogers af. Burgemeester Jos Wienen was er zelf niet bij en is achteraf geschrokken van de beelden die hij heeft gezien van de manifestatie, maar volgens hem ligt het probleem niet bij het grote aantal betogers in het park.

Burgemeester Jos Wienen is niet te spreken over de beelden van de manifestatie die hij heeft gezien. - NH Nieuws

Veel mensen uit de zorg, maar ook uit de horeca en andere ondernemers die hun zaak moesten sluiten, uiten kritiek op het verloop van de manifestatie. Hildo Makkes van der Deijl reageert als voorzitter van Horeca Haarlem: " Ik vind het lastig. Mensen moeten de mogelijkheid hebben om te demonstreren. Maar wij mogen niet eens een barretje met glühwein neerzetten, maar mensen mogen wel te dicht bij elkaar staan bij een demonstratie? Ja, dat is wel pijnlijk."

En een ic-verpleegkundige die na zeven nachtdiensten voor haar eigen deur de demonstratie ziet, is 'flabbergasted', zo schrijft ze op haar Facebook-pagina. "Er wordt gezegd 'Corona is niet meer dan een griep en dat we worden bang gemaakt door beelden van jonge mensen op de ic'. Ik voel me een buitenstaander in deze wereld op deze momenten ... Hier zakt de moed van me in de schoenen."

Geschrokken

Zowel de Haarlemse oppositiepartijen in de gemeenteraad als de coalitiepartijen zetten vraagtekens bij het feit dat burgemeester Wienen niet heeft ingegrepen tijdens de manifestatie op het Vlooienveld.

De grootste Haarlemse politieke partij GroenLinks vindt het wel goed dat de bijeenkomst was toegestaan omdat het grondrecht om te demonsteren 'een groot goed is'. Maar fractievoorzitter Jasper Drost zegt wel geschrokken te zijn van de menigte op het Vlooienveld. "Ik heb even gekeken en ben na vijf minuten weggegaan omdat het te druk was", zegt Drost tegen NH Nieuws. In vragen aan de burgemeester stelt GroenLinks dat het Vlooienveld te klein is voor een toeloop van 1.000 mensen met een onderlinge afstand van anderhalve meter. "Is er overwogen om een andere locatie voor te stellen?"

De PvdA vraag zich af of je tijdens een lockdown überhaupt wel een demonstratie moet toestaan en de Actiepartij wil weten of de burgemeester vooraf wist wat de aard van de bijeenkomst in de Haarlemmerhout was. Ook NH Nieuws constateerde dat het meer een manifestatie was dan een protestbijeenkomst met muziekoptredens en yogaworkshops, waar een aantal mensen vlak voor het podium zich niet aan de anderhalvemeterregel hield.

Tekst loopt door na video