Gemeente Haarlem: "Manifestatie gemoedelijk verlopen, maatregelen grotendeels nageleefd"

HAARLEM - De manifestatie van 'Vrouwen voor Vrijheid' op het Vlooienveld in Haarlem is 'op zich gemoedelijk verlopen', zo laat een woordvoerder van de gemeente Haarlem aan NH Nieuws weten. De naar schatting 1.750 bezoekers zijn vanmiddag rond 15.30 uur allemaal vertrokken.

"We hebben gezien dat de coronamaatregelen grotendeels werden nageleefd, maar ook dat een deel zich daar niet aan hield", aldus de woordvoerder. Dan gaat het vooral om de anderhalve meter afstand houden. Op het veld waren witte stippen gespoten om aan te geven waar mensen mochten gaan staan, maar dat was eigenlijk voor niets gedaan. De bezoekers zochten hun eigen plekje, al dan niet op afstand van elkaar.

'Geen boetes'

Burgemeester Jos Wienen liet de manifestatie doorgaan, omdat de 'vrijheid van demonstratie' een grondrecht is en dat geldt ook tijdens de huidige coronamaatregelen. Wel onder de voorwaarde dat de anderhalve meter in acht zou worden genomen en dat het niet té druk zou gaan worden. "Er is tussen de gemeente de politie en de organisatie herhaaldelijk overlegd dat er meer afstand moest worden genomen en daar werd, zoals afgesproken, dan ook toe opgeroepen", aldus de woordvoerder. "Er zijn geen boetes uitgedeeld. "

De VVD, Hart voor Haarlem en de PvdA willen dat burgemeester Wienen zich binnenkort verantwoord over de gang van zaken rondom de manifestatie.

Beelden van de manifestatie van 'Vrouwen voor Vrijheid' in de Haarlemmerhout: