De Peiling: Staat het grondrecht om te demonstreren boven de volksgezondheid?

NOORD-HOLLAND - Op het Vlooienveld in Haarlem vond gisteren de manifestatie van 'Vrouwen voor Vrijheid" plaats. Zo'n 1750 demonstranten kwamen bij elkaar om een kritisch geluid over de coronamaatregelen te laten horen. De gemeente Haarlem heeft de vergunning voor de manifestatie afgegeven. Het recht op demonstratie gaat boven de coronamaatregelen. Wat vindt jij van de beslissing van de gemeente Haarlem om in crisistijd een vergunning voor demonstratie af te geven? Staat het grondrecht om te demonstreren boven de volksgezondheid?