"Wij zeggen 'ja' tegen mensen beschermen, maar zonder gezonde mensen op te sluiten"

HAARLEM - "Kunnen we allemaal weer een beetje uit elkaar gaan staan, dan word ik daar heel blij van", aldus een spreker op het podium bij de manifestatie van 'Vrouwen voor Vrijheid'. Ruim 1.500 mensen kwamen daar zondagmiddag op af, op het Vlooienveld in de Haarlemmerhout. En daar ging het vooral over saamhorigheid, liefde, meer individuele vrijheid en minder angst. Met vrouwen én mannen.

In tijden waarin je geacht wordt met niet meer dan twee personen samen buiten te zijn, mag de manifestatie zondag toch doorgaan van burgemeester Jos Wienen. Omdat 'vrijheid van demonstratie' een grondrecht is en dat geldt ook tijdens de huidige coronamaatregelen. Eén van de voorwaarden is wel dat alle bezoekers op anderhalve meter afstand van elkaar gaan staan. Als dat niet het geval is en het te druk wordt, zal de burgemeester het Vlooienveld laten ontruimen.

Op het grasveld zijn zondag witte stippen gespoten, zodat de bezoekers kunnen zien waar ze moeten staan. Maar die kiezen zelf waar ze gaan staan en daar draait het zondag ook allemaal om. Een pleidooi voor minder regels van bovenaf en meer individuele verantwoordelijkheid, maar ook voor meer liefde en saamhorigheid. Helemaal nu de coronaregels weer zijn aangescherpt. Als mensen te dicht op elkaar komen te staan, wordt er vanaf het podium opgeroepen om ruimte te maken. Of dat echt helpt, is moeilijk in te schatten. Sommigen omhelzen elkaar, agenten met mondkapjes houden alles vanaf een afstandje in de gaten.

'Niet ontkennen, maar meedenken'

"We ontkennen absoluut niet dat er iets aan de hand is. Er is corona en dat is voor een aantal groepen een hele ernstige ziekte. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er weinig nuance aan te brengen is in welke regels je waar zou kunnen toepassen. En op welke manier je zou kunnen experimenteren of dingen op een andere of een betere manier kunnen gedaan worden", aldus Sascha van Westen van 'Vrouwen voor Vrijheid'. Niet overal mondkapjes dragen of anderhalve meter afstand houden en meer experimenteren bij bijvoorbeeld evenementen. "We willen méér samen doen, dat ontbreekt nu. Het wordt nu opgelegd en dan zeggen ze 'we doen het samen.' Dat is toch geen 'samenleving'."

Geen mondkapjes

De manifestatie is een mengelmoes van optredens, waaronder ook muziek. "Wij zeggen 'ja' tegen mensen beschermen, maar zonder gezonde mensen op te sluiten", klinkt het vanaf het podium. Later volgt een oproep om met 1.500 man even flink diep adem te halen en de zuurstof door het lichaam te laten vloeien. De bezoekers hebben allemaal hun persoonlijke redenen om hier te zijn. "Ik ben hier om te laten zien dat ik heel goed in mijn eigen kracht sta. Mensen moeten zich niet door angst laten leiden, maar lekker sporten, de humor erin houden en ademhalingssessies van Wim Hof doen. Weerbaarder worden, dan zul je zien dat niets vat op jou krijgt", aldus een mevrouw.