Protest tegen coronamaatregelen voor gemeentehuis in IJmuiden

IJMUIDEN - Een actiegroep protesteert vanavond voor het gemeentehuis van Velsen, op Plein 1945 in IJmuiden. Het gezelschap toont spandoeken met leuzen tegen het kabinetsbeleid rondom de corona-aanpak en steekt vuurwerk af. Het zou gaan om Defend IJmuiden, een groep die eerder op verschillende plekken in de gemeente (spandoeken met) pro-zwartepiet-teksten achterliet.

Op foto's en video's die vanavond op het plein voor het gemeentehuis zijn gemaakt, is te zien dat het om enkele tientallen demonstranten gaat. Opvallend is dat ze ondanks het onderwerp van hun protest allemaal mondkapjes dragen, iets dat in publieke ruimte geen verplichting is.

Coronavaccin

Op een van de spandoeken staat 'Vecht voor het recht van onze lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht', waarmee ze - zo blijkt uit de afbeelding ernaast - hun afkeer van het coronavaccin benadrukken. Op een ander doek staat IJmuiden voor vrijheid, stop de leugens, stop de spoedwet, stop dit kabinet."

De politie is aanwezig, en houdt de boel in de gaten. Volgens een woordvoerder wijst niets erop 'dat het onrustig zou zijn' op het plein voor het gemeentehuis. Hoewel er eerder vanavond een melding van een steekpartij in de aangrenzende Lange Nieuwstraat werd gemeld, ging dat om lekgestoken fietsband, zo laat een woordvoerder desgevraagd aan NH Nieuws weten.