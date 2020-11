Spandoeken met 'I love zwarte piet' door heel IJmuiden opgehangen

IJMUIDEN - Op verschillende plekken in IJmuiden hingen vandaag spandoeken met de tekst 'I love zwarte piet'. Die tekst is met graffiti ook op een aantal gebouwen gespoten. Een groep die zichzelf de 'defenders IJmuiden' noemt heeft de spandoeken opgehangen en de tekst op muren gespoten.

Vorige week hing een andere groep, de Zwarte Pieten Actiegroep, een spandoek met de tekst ‘Welkom Sint en Zwarte Piet’ op het viaduct aan het Pontplein. Het spandoek zorgde voor veel discussie. "Best een trieste vertoning", schreef iemand op Facebook. Een ander vond het spandoek een onnodige provocatie.

Tegenstanders knipten het woord 'zwarte' dan ook weg. Defenders IJmuiden hing vervolgens weer een nieuw spandoek op met daarop het woord 'zwarte', waardoor de originele betekenis weer terug was.

Openbare veiligheid in geding

De gemeente Velsen verwijderde afgelopen maandag het spandoek van het viaduct. Volgens Burgemeester Frank Dales was de openbare veiligheid in het geding was. "Het spandoek dat afgelopen weekend werd opgehangen, dat zowel bijval als protest oproept, moet in mijn ogen kunnen, zolang dit niet leidt tot wanordelijkheden. Het wordt een ander verhaal als er een situatie ontstaat waarbij mensen elkaars doeken verwijderen. Dan komt de openbare orde en veiligheid in het geding", aldus Dales.

Het is nog niet bekend wat de gemeente Velsen met de spandoeken gaat doen die vandaag zijn opgehangen.