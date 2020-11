Gemeente Velsen verwijdert veelbesproken Pieten-spandoek op viaduct

IJMUIDEN - De gemeente Velsen gaat in de loop van de dag het veelbesproken spandoek ‘Welkom Sint en Zwarte Piet’ dat op het viaduct aan het Pontplein hangt verwijderen. Volgens burgemeester Frank Dales is de openbare veiligheid in het geding, zo laat hij weten aan NH Nieuws.

Defend IJmuiden

Het spandoek dat voor discussie zorgt werd dit weekend opgehangen door de Zwarte Pieten Actiegroep. Tegenstanders knipten het woord 'zwarte' weg, maar kort daarop werd door de actiegroep Defend IJmuiden een nieuw spandoek opgehangen waardoor de originele tekst weer zichtbaar was.

Op het viaduct - dat op de nominatie staat om gesloopt te worden - worden regelmatig spandoeken opgehangen om een feestelijke gebeurtenis te delen. Maar ook teksten met een meer maatschappelijke boodschap worden opgehangen op het viaduct, zoals eerder dit jaar met een spandoek van vakbonden als reactie op de situatie bij Tata Steel. Volgens Dales is het ‘spandoekenviaduct’ een lokaal landmark voor de vrijheid van meningsuiting.

Quote "Rechtstreeks met elkaar spreken heeft de voorkeur boven spreken via spandoeken" Frank Dales, burgemeester

"Het spandoek dat afgelopen weekend werd opgehangen, dat zowel bijval als protest oproept, moet in mijn ogen kunnen, zolang dit niet leidt tot wanordelijkheden. Het wordt een ander verhaal als er een situatie ontstaat waarbij mensen elkaars doeken verwijderen. Dan komt de openbare orde en veiligheid in het geding", aldus Dales. "Dat aspect is voor mij reden om dit spandoek in de loop van vandaag te laten verwijderen."

Dales voegt daar aan toe dat inmiddels iedereen kennis heeft kunnen nemen van het spandoek en de verschillende meningen over het onderwerp. "Daarbij vind ik het belangrijk dat mensen in harmonie met elkaar omgaan, ook als ze verschillende meningen hebben", zegt Dales. "Rechtstreeks met elkaar spreken met begrip voor elkaars standpunten, heeft de voorkeur boven met elkaar spreken via spandoeken." Mocht, nadat de gemeente het spandoek heeft verwijderd, opnieuw een spandoek met soortgelijke strekking worden opgehangen, zal de gemeente ook deze verwijderen, zo laat de burgemeester weten.