IJmond NL V Uitvoering plan veilig Pontplein kost 18 miljoen: Velsen mikt op Europese subsidie

IJMUIDEN - Het Pontplein in IJmuiden is een wirwar van voetgangers, automobilisten en vooral fietsers. De laatste categorie haalt halsbrekende toeren uit om de pont naar Velsen-Noord te halen. Niet zelden zie je fietsers door rood rijden.

De gemeente Velsen is al langer bezig met een plan om de situatie veiliger te maken voor fietsers, zonder dat dit de doorstroming van autoverkeer naar en van de haven belemmert. Vorig jaar betrok wethouder Bram Diepstraten de inwoners van Velsen, waarvan IJmuiden onderdeel is, bij de plannen. De variant die oud-Tata Steel-werknemer Gerard Gleijm indiende, viel het meest in de smaak. Door onder meer handig gebruik te maken van de oude spoorbaan, zou het veiliger maken van het Pontplein goedkoper kunnen dan eerder gedacht. Fly-over Bijna een jaar later blijken er toch haken en ogen aan de variant van Gleijm te zitten. Diepstraten: "Ik heb veel waardering van het werk en de creativiteit van de de heer Gleijm. Alleen, wat we hebben gemerkt, is dat de helling van de fly-over te lang zou worden waardoor het zicht van de bewoners van de Stationsweg wordt belemmerd. Waardoor de uitvoerbaarheid van het plan in gevaar kwam en het te duur werd."

Nu is gekozen voor een variant die veel duurder is, achttien miljoen euro in totaal. Dat geld heeft de gemeente Velsen niet. Toch denkt Diepstraten dat het grotendeels uit die kas zal komen. "Maar we kijken ook naar de provincie, het rijk en zelfs naar Europese subsidies. Het Pontplein is een schakel in de bereikbaarheid van onze zeehaven. De haven is economisch gezien belangrijk en dus de bereikbaarheid ook. Daarom hebben we goede hoop dat we er geld voor kunnen binnenhalen."

Gerard Gleijm kan zich vinden in de argumenten die er toe hebben geleid dat zijn plan terzijde is geschoven. Hij vindt de variant die nu ter tafel ligt zeker niet slecht. "Het is een goed plan, tenminste, als er geld voor gevonden kan worden..."