Dales hoopt op rustig coronaprotest: "Zo niet, dan is het einde spel"

IJMUIDEN - In navolging tot vlak voor kerst zal ook zaterdag weer een coronaprotest worden gehouden in IJmuiden. Actievoerders van Defend IJmuiden willen aandacht vragen voor het coronabeleid in Nederland. Burgemeester Frank Dales van Velsen hoopt dat de actie rustig zal verlopen.

Bij de vorige demonstratie staken enkele demonstranten vuurwerk af, werd geen afstand gehouden en werden de coronamaatregelen niet in acht genomen. "We zitten nu in een hele bijzondere tijd. Dat betekent dat de coronaregels leidend zijn. Daar zal op gecontroleerd worden."

Rechten en regels

Dales hoopt dat alleen mensen die willen demonstreren en hun mening willen uiten afkomen op de demonstratie. De demonstratie vindt zaterdagavond plaats op Plein 45 in IJmuiden en de burgemeester Je hebt rechten en regels. Recht is demonstratierecht, maar dan moeten de deelnemers zich wel houden aan de regels die gelden. Als er een risico is voor de gezondheid, zal ik ingrijpen."