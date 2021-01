Hilversum en Velsen maken zich op voor coronademonstraties dit weekend

HILVERSUM - Dit weekend staan er demonstraties gepland in Hilversum en Velsen tegen de lockdown, de coronamaatregelen en de 'indirecte vaccinatieplicht' zoals de actiegroep het noemt. Zaterdag staat er een protest bij het gemeentehuis van Velsen gepland in IJmuiden en zondagmiddag worden er honderden demonstranten op het Marktplein in Hilversum verwacht.

Tinus Knoops van de actiegroep Nederland in Opstand legt uit waarom geprotesteerd gaat worden. "In de lockdown die nu is, waarin het midden- en kleinbedrijf opnieuw hard geraakt worden, zullen heel veel mensen die keihard gevochten hebben voor hun bedrijf als het tegenzit in de rij staan bij de voedselbank voor hun kinderen."

Het is niet de eerste keer dat er een groep demonstranten naar Hilversum komt om te demonsteren tegen de coronamaatregelen. Nog geen maand geleden stond er een protest gepland op het Heksenweitje, dat een dag van te voren werd verboden door burgemeester Broertjes, omdat demonstranten zich volgens hem al vooraf niet aan de gemaakte afspraken hielden en de sfeer intimiderend werd. Toch kwamen er zo'n 70 demonstranten naar de stad. Tien mensen werden opgepakt omdat zij weigerden te vertrekken.

Strenge voorwaarden

Koops noemt het verbieden van een demonstratie discutabel. "Het is een grondrecht", benadrukt hij. Voor de actiegroep reden om aankomende zondag te demonstreren, hoewel zij niks te maken hadden met het vorige protest.

Burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes staat het protest onder strenge voorwaarden toe, maar vindt het wel een lastig signaal ten tijde van een diepe lockdown. "Maar als wij het eens worden over de strikte richtlijnen die we met elkaar hebben afgesproken, dan moeten we het doen. Maar we zitten er bovenop. Als mensen zich er niet aanhouden, dan is het jammer."

'Indirecte vaccinatieplicht'

De actiegroep Defend IJmuiden protesteert zaterdag op Plein 1945 in IJmuiden tegen wat zij de indirecte vaccinatieplicht noemen. Hoewel niemand verplicht is zich te laten vaccineren, is de actiegroep bang dat ze zonder vaccin straks 'niet meer mogen vliegen of naar festivals kunnen', lieten zij eerder aan NH Nieuws weten. "Het vaccin wordt ons door de strot geduwd zonder dat bewezen is dat het goed voor ons is."