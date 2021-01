Haarlemse raad zwaar teleurgesteld om manifestatie, maar Wienen wilde geen escalatie

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen wilde voorkomen dat de demonstratie van afgelopen zondag in de Haarlemmerhout zou escaleren door eerder en strenger in te grijpen. De manifestatie werd door meer mensen bezocht dan verwacht en bovendien hield een deel van de bezoekers zich niet aan de anderhalvemeterregel van de corona-noodwet. Tijdens een extra raadsvergadering werd door een grote meerderheid van de raad een motie van treurnis uitgesproken.

"Het was niet onvoorzienbaar dat de demonstranten zich niet aan de regels zouden houden", stelt D66-raadslid Thessa van der Windt. En ook de VVD-fractievoorzitter Wouter Rutten vraagt aan de burgemeester of het hem verbaast dat 'demonstranten die tegen de anderhalve meter maatregel zijn, zich niet aan de anderhalve meter maatregel houden'. "Van deze groep hadden we kunnen verwachten dat ze lak zouden hebben aan coronamaatregelen", onderstreept Isabelle Wisse van de PvdA.

Dikke middelvinger

De hele Haarlemse gemeenteraad reageert vanavond verhit en teleurgesteld over het verloop van de manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid in de Haarlemmerhout afgelopen zondag, waar 1.750 mensen bijeenkwamen. Verpleegkundigen van de IC van het Spaarne Gasthuis meldden zich verontwaardigd bij de politici, omdat de burgemeester toch twee weken geleden nog op bezoek was en zelf had gezien hoe zwaar ze het hebben. "Het is extreem pijnlijk om te zien hoe 500 meter verderop van de Haarlemmerhout in het Spaarne Gasthuis mensen vechten voor hun leven", stelt fractievoorzitter Jasper Drost.

"Een demonstratie die eigenlijk een feest was, dat is een dikke middelvinger naar de dichte cafés, de dichte ondernemingen en de zorgemederwerker", verwoordde Mousa Aynan van Jouw Haarlem het.

Zeker de oppositie van de Haarlemse gemeenteraad kan zich niet vinden in de verklaring van burgemeester Wienen dat hij zondag bij de manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid telkens zorgvuldig had afgewogen al dan niet in te grijpen. "Als we heftig zouden gaan handhaven, wat is dan het effect van met alle gevolgen van dien?"