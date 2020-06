Tweeduizend mensen bij BLM-protest in Haarlem: "Echt geweldig"

HAARLEM - De organisatie van het Black Lives Matter-protest in de Haarlemmerhout gisteravond dacht dat er zo'n 1.000 deelnemers op zouden afkomen. Het werden er twee keer zoveel. "Ik had nooit verwacht dat het er zoveel zouden worden. Dit is echt geweldig", zegt Loeka, een van de organisatoren.

Loeka, een van de scholieren die het protest bedachten, wordt emotioneel als ze ziet hoe groots de demonstratie is uitgepakt. "Ik had ook goede sprekers verwacht. Maar wat ik vanavond heb gezien, was echt niet normaal."

Een van de sprekers was ex-judoka Dex Elmont, die in zijn carrière veel met racisme te maken heeft gehad. Hij denkt dat demonstraties als die in de Haarlemmerhout ook in Nederland voor veranderingen gaan zorgen. Zo verwacht hij dat meer Nederlanders nu ook tegen Zwarte Piet zullen zijn. "Er gaat verandering komen. Dat moet ook wel. Het kan niet meer anders."

Aanleiding voor deze en andere protesten in Nederland en in de rest van de wereld is de dood van George Floyd die eind mei door politiegeweld om het leven kwam in Minneapolis in Amerika.