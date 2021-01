Al na kwartier einde gemaakt aan betoging tegen coronamaatregelen

Initiatiefnemer van de demonstratie is Defend IJmuiden. Via social media riep de groep haar achterban op vanavond van zich te laten horen op Plein 1945.

Hoewel niemand verplicht is zich te laten vaccineren, is de actiegroep bang dat ze zonder vaccin straks 'niet meer mogen vliegen of naar festivals kunnen'. "Het vaccin wordt ons door de strot geduwd zonder dat bewezen is dat het goed voor ons is", liet de groep eerder weten.

De betogers liepen na het beëindigen van de demonstratie door de straten van IJmuiden. Tekst gaat verder na de video