2020 door de ogen van onze regioverslaggevers

NOORD-HOLLAND - Met tientallen verslaggevers en redacteuren van zowel 'online' als de radio werkt NH Nieuws dagelijks keihard om het laatste nieuws te brengen. Ook onze wereld stond op z'n kop toen we in maart te horen kregen dat we thuis moesten werken en niet meer welkom waren op de redactie in Amsterdam om de spreiding van het virus tegen te gaan. Verschillende regioverslaggevers vertellen hoe deze tijd nou eigenlijk was voor hen.

Omdat NH Nieuws met verschillende deelredacties in de regio werkt, zijn de meeste verslaggevers meer dan gewend om te werken vanuit hun thuishonk. Voor sommigen is dat thuis, voor anderen op kantoor bij een mediapartner in de regio. Toch is iedereen gewend om regelmatig even aan te komen waaien op de centrale redactie in Amsterdam, om te sparren met collega's of om hun beelden te monteren. In maart kregen ze te horen dat dat niet meer mocht, en dat was toch wel even wennen.

Statieven, plopkappen en hengels

Toen bekend werd dat iedereen anderhalvemeter afstand moest houden, was het ook voor onze verslaggevers even schakelen. Normaal interview je iemand immers juist door dichtbij te komen. Het eerste wapenfeit van verslaggever Matthijs Gemmink, werkzaam in de Noordkop, was dan ook het aanschaffen van een verlengstok om zijn microfoon aan te monteren, zodat hij zo goed en kwaad als mogelijk afstand kon houden. Verslaggever Jasper Leegwater uit de regio Amstelland moest mensen er aan het begin van de 'ellende', zoals hij het zelf noemt, ook nog regelmatig op attenderen dat ze hun afstand moesten bewaren.

Voor verslaggever Paul Tromp uit de regio Haarlem was dat niet anders. Hij breidde de apparatuur die hij voor corona gebruikte dusdanig uit dat hij een zere rug kreeg van al het sjouwen. "Het was een roerig jaar voor een verslaggever in de regio Haarlem. Zoveel mogelijk mooie verhalen proberen te maken en dan ook nog eens de hele tijd op elkaars gezondheid proberen te letten."

Tekst gaat verder onder de foto