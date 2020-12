Het jaar door de ogen van de verslaggevers in regio Alkmaar

ALKMAAR - '2020, maar snel vergeten', is een veelgehoorde opmerking. Ja, dat gevoel herken ik zeker. Als verslaggevers van NH Nieuws gingen we zo goed als zo kwaad het kon door met ons werk. We vallen in de categorie 'vitale beroepen', maar hebben net als iedereen in de wereld te maken met de beperkingen maar ook de spanningen en eigen angsten die, blijkbaar, gepaard gaan bij een pandemie.

Corona domineerde het afgelopen jaar. Naast alle narigheid en verdriet die dat teweeg bracht en brengt, zag ik ook heel veel moois ontstaan. Geweldige mensen die hun buren en de wijk gingen ondersteunen of ondernemers die linksom of rechtsom met alle creatieviteit hun zaak draaiende houden.

Mijn naam is Anne Klijnstra en ik werk inmiddels 19 jaar voor NH Nieuws. Alkmaar en omstreken is de laatste jaren mijn werkgebied, het mooiste stukje Noord-Holland, zeg ik met trots.

Kaya (21) helpt via app mensen die door coronavirus binnen moeten blijven: "Ik krijg er een brok van in mijn keel"

Kaya (21) helpt via app mensen die door coronavirus binnen moeten blijven: "Ik krijg er een brok van in mijn keel"

Maar je zou bijna vergeten dat er dit jaar ook 'gewoon nieuws' was. Neem nou die grote brand in juli in de Singelgarage in Alkmaar. Ik stond er tijdens de brand en zag hoe de brandweer uit alle hoeken van het land kwam om te helpen, en sprak met autobezitters die vreesden dat het voorbij was met hun 'heilige koe'. 'We hopen op een wonder', zei een van hen. Nou, dat werd de waarheid.

Beschadigde auto's garagebrand weggesleept: "We hopen op een wonder dat de schade meevalt"

Beschadigde auto's garagebrand weggesleept: "We hopen op een wonder dat de schade meevalt"

Dan die nare steekpartij achter het station van Castricum. In juni steken drie jongens een Castricummer neer en beroven hem. Lang was onduidelijk wat daar nou precies was gebeurd. Het gebeurde na middernacht, en het is een nacht die een Castricums echtpaar niet snel zal vergeten.

Daags na de brand in de parkeergarage was ik er weer. Een voor een werden de auto's naar buiten gesleept onder toeziend oog van een aantal eigenaren. Hoe ziet 'ie er uit? Zou 'ie t nog doen? Wonder boven wonder bleek de schade aan de auto's enorm mee te vallen. Slechts de twee uitgebrandde auto's moesten worden afgeschreven, de overigen hoefden alleen een grondige poetsbeurt. De garage kwam er minder goed vanaf. Nog tot midden volgend jaar is er nodig om de brandschade te herstellen.

En deze gebeurtenis krijgt nog een flinke staart. De daders blijken afkomstig van de gesloten JeugdzorgPlus-locatie Horizon Antonius in Bakkum. Een bleek niet teruggekeerd na een onbegeleid bezoek aan de tandarts, de anderen waren uit de instelling gevlucht.

Toen die relatie met Antonius bekend werd, ontstonden er grote zorgen in de omgeving maar ook in de (lokale) politiek. Hoe kan het dat die jongens bewapend los lopen? De jeugdzorg-instelling komt natuurlijk onder een vergrootglas te liggen, en raadsleden maar ook ouders van kinderen die daar 'opgesloten' zitten vragen zich af wat voor zooitje het bij Antonius is.

De jongens worden in december veroordeeld tot jeugddetentie, en wonen inmiddels in andere instellingen met een strenger regime. De Inspectie komt in het voorjaar van 2021 met een rapport over Antonius. Het contract met Horizon is desondanks wel met twee jaar verlengd door de 18 gemeenten die de jeugdzorg in Noord-Holland Noord moeten regelen.

Scherven brengen geluk?

En dan gebeuren er wel eens dingen tijdens het werk waar je achteraf heel opgelucht adem om kan halen en toch ook wel hard lachen. Ik was in april in De Rijp bij de altijd enthousiaste leden van de Rijper IJsclub. Zij hebben, net als zovele andere verenigingen, alle activiteiten 'on hold' gezet vanwege corona. En daar kwam ik een filmpje over maken..

Nou, kijk die video hier onder maar, en ja, ik riep heus een kort woord met een 'K' toen het gebeurde hoor. Gelukkig viel de enorm schade mee.

Mooi en gezond nieuwjaar iedereen en tot ziens in 2021.