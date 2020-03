Kaya (21) helpt via app mensen die door coronavirus binnen moeten blijven: "Ik krijg er een brok van in mijn keel"

EGMOND BINNEN - Boodschappen doen, de hond uitlaten of oppassen. De 21-jarige Kaya Zwaan uit Egmond-Binnen en haar vrijwilligers helpen mensen die door het coronavirus binnen moeten blijven graag een handje. Ze startte de corona-buurthulp-app en vandaag kreeg ze de eerste verzoeken binnen. "Het is fijn als je mensen kunt helpen."

De telefoon van Kaya staat roodgloeiend. Veel mensen bieden in de app-groep hun hulp aan. De 21-jarige Egmondse is op het idee gekomen toen ze een soortgelijk initiatief zag in Amsterdam. "Ik zit op de hotelschool en werk in de horeca, maar dat is nu allemaal over, dus waarom zouden we geen mensen kunnen helpen die het nodig hebben?"

Jeugd

Inmiddels zijn er al 25 vrijwilligers die hun hulp aanbieden. Norma Snoek uit Egmond aan den Hoef is een van hen. Ze is masseuse en heeft een makelaarskantoor, maar daar komt nu niet veel van terecht. "Ik zag het bericht van Kaya op facebook en ik was meteen enthousiast. Ik zit nu zonder werk en heb geen zin om te niksen. Ik vind het vooral super dat de jeugd zich zo inzet."

Het aantal hulpvragen valt nog tegen, maar naar verwachting komt daar wel verandering in. "We zijn pas net begonnen", vertelt Kaya die gisteren bij supermarkten, de apotheek en de bibliotheek flyers heeft opgehangen. "Als deze situatie nog langer voortduurt zullen er ook meer mensen zijn die hulp nodig hebben."

Rita Everts uit Egmond aan Zee is een van hen. Haar zoon zit in quarantaine, omdat zijn vrouw het coronavirus onder de leden heeft. Haar andere zoon woont in Amsterdam. Hoewel die graag wil helpen is het niet zo praktisch. Vanwege haar gezondheid moet Everts in huis blijven. "Ik vind het verschrikkelijk maar ik heb hartfalen dus ik ben volgens de huisarts erg vatbaar. Ik kan geen boodschappen doen."

Wijntje

Maar daar hebben Kaya en Norma al voor gezorgd. Op veilige afstand zetten ze de boodschappen neer. Daarbij worden handschoentjes aangetrokken. Rita kan haar geluk niet op. "Dit is zo'n fantastisch initiatief. Ik krijg er gewoon een brok van in mijn keel. Als dit allemaal voorbij is dan komen jullie een keer een wijntje bij me drinken."