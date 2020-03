'Kwetsbare' ouderen blijven binnen vanwege coronavirus: "Maar ik gym iedere ochtend"

VELSEN-NOORD - Ouderen in Woon- en Zorgcentrum De Schulpen nemen het zekere voor het onzekere: ze blijven binnen, uit vrees voor het coronavirus. "Maar vervelen doen we ons niet hoor!"

Voor bewoonster Jopie Hanssen (78) is het onzichtbare coronavirus erg onwerkelijk. "We blijven maar binnen", vertelt ze tegenover NH Nieuws. "Maar we proberen er ook het beste van te maken. Vervelen doen we ons ons niet; kralen, lezen en puzzelen alles gaat door. En omdat het buurtcentrum dicht is, sta ik ook zelf weer in de keuken", aldus de goedgemutste Jopie.

NH Nieuws

Vanwege de afgekondigde noodmaatregelen zit ook de deur van de recreatiezaal in het wooncentrum op slot. "Het is onwerkelijk wat er allemaal gebeurt", vertelt de 94-jarige Ida Zijlstra. "Het is soms net zo stil als tijdens de oorlog. Toen moesten we ook binnenblijven."

Ze blijft uit voorzorg zoveel als mogelijk binnen. Maar kwetsbaar voelt ze toch ook weer niet. "Iedere ochtend doe ik nog gewoon mee met de gymnastiekoefeningen op tv", zo verzekert ze.