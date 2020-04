Verenigingsleven ligt stil door corona: "Voor een dorp als De Rijp is dit zeer onwerkelijk"

DE RIJP - Het bruisende verenigingsleven ligt (ook) in De Rijp op z'n gat. Geen vertier op Koningsdag en de grootse plannen voor Bevrijdingsdag zijn de ijskast in. Voor de leden van de altijd actieve Rijper IJsclub is het behelpen, en dat gaat zeker nog tot september duren.

Vooropgesteld dat er in De Rijp en bij de ijsclubleden alle begrip is voor de corona-maatregelen, is het toch een vreemde situatie voor het dorp. "Gezondheid gaat voor alles", stelt Piet Slooten van de Rijper IJsclub. "Maar voor de rest is het waardeloos."

"Het is stil, saai, he-le-maal niks. Voor een dorp als De Rijp is dit zeer onwerkelijk", omschrijft clubgenoot Sjaak Boots de situatie. De ijsclub is een van drijvende krachten als het om ludieke activiteiten gaat in het dorp, het hele jaar door.

Ook voor Koningsdag en Bevrijdingsdag lagen er wilde plannen klaar. Piet: "We zouden maandag het kampioenschap achteruit-steenwerpen houden. En voor 5 mei hadden we een grote Rijper quiz gemaakt. Samen met stichting Volksfeesten zouden we flink uitpakken."

Nationale feestdag?

Voorlopig gaan alle plannen op de plank voor later. "Ik hoop eigenlijk dat wanneer we virus-vrij zijn dat we een nationale feestdag krijgen of zoiets", wenst Piet. "Ook voor die lintjes die uitgereikt zijn. Dat we samen iets kunnen doen op één dag. Dat lijkt ons een leuk idee."