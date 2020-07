Beschadigde auto's garagebrand weggesleept: "We hopen op een wonder dat de schade meevalt"

ALKMAAR - Gespannen gezichten bij de uitrit van de Singelgarage in Alkmaar. De zestig auto's die geparkeerd stonden op min 2, het parkeerdek waar vorige week de brand woedde, worden afgevoerd. Bergers slepen de beschadigde voertuigen naar buiten, onder toeziend oog van de eigenaren.

"Heel spannend", beaamt Chayda Mallei. "We hopen op een wonder dat de schade meevalt." Ook Joop Renkema heeft die hoop. "Ik begreep dat de brand bij de ingang was, en mijn auto stond helemaal aan de andere kant."

De auto's die naar buiten komen zitten veelal onder een dikke laag roet, maar sommigen zien er wonderwel onaangetast uit. De auto-eigenaren konden om 10.00 uur hun sleutels brengen bij de garage. Een aantal wacht daarna, tevergeefs, tot hun bolide naar buiten komt.

De auto's komen een-voor-een en dat gaat niet zo snel als sommigen hopen. De meesten haken dan ook na een uurtje af. Mario Westerhuis treft het. Rond 13.00 uur wordt zijn Golf naar buiten gerold. Hij is opgelucht: "Ik denk dat als de hitte niks gedaan heeft, dat het nog wel goed is. Ik ben enigszins hoopvol."