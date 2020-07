Update brand Singelgarage: grote schade aan gebouw • voorarrest verdachte verlengd

ALKMAAR - De urenlange brand die woensdag woedde in de Singelgarage heeft grote impact op 160 gedupeerde autobezitters, de constructie van het gebouw en volgens de lokale politiek ook op de economie in de Alkmaarse binnenstad. De gemeente heeft aangifte gedaan en het voorarrest van de verdachte is verlengd met twee weken. NH Nieuws geeft je de laatste updates omtrent de heftige brand in de ondergrondse garage.

NH Nieuws / Gemeente Alkmaar

Duidelijkheid voor gedupeerden Alle 160 autobezitters die hadden geparkeerd in de ondergrondse garage kunnen de komende dagen foto's ophalen van hun voertuig; daarmee kunnen ze hun verzekeraar benaderen die mogelijk vervangend vervoer kan regelen. De foto's van de auto's zijn af te halen bij de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein. Lees hier welke papieren daarvoor nodig zijn. Gedupeerden wordt ook aangeraden aangifte te doen. De gemeente laat weten dat er op zowel verdieping -2, waar de brand woensdagochtend ontstond, als op de -1 schade is aan voertuigen. Omdat de ParkeerService vanmiddag gesloten was, krijgen de meeste gedupeerden morgen pas duidelijkheid over hun auto. Een Alkmaarse die haar auto op de -2 had geparkeerd is er niet gerust op: "Ik vrees het ergste." Ze stond woensdagochtend met tranen in haar ogen toe te kijken hoe de rookwolken uit de ingang bij 't Ritsevoort kwamen. "Mijn auto was echt mijn kindje", vertelde ze aan NH Nieuws. Tekst gaat door onder de foto.

De politie gaf gister al beelden vrij van het politieonderzoek in de garage / Politie Noord-Holland

De auto-eigenaren waarvan de auto op niveau -1 staat kunnen zich maandag 6 juli vanaf 10:00 uur melden bij de Singel Garage. Zij kunnen dan onder begeleiding hun auto ophalen vanaf de eerste verdieping. De mensen van wie de auto op de -2 staan kunnen waarschijnlijk pas op 7 juli hun auto ophalen. Zij krijgen bericht van de gemeente. Schade aan gebouw De parkeergarage blijft de komende dagen dus nog dicht, laat de gemeente weten. Op beide verdiepingen is brand-, rook-, en of waterschade in het gebouw. "Door de hoge temperaturen van de brand heeft het plafond van niveau -2 - en daarmee de vloerconstructie van –1 - ernstige schade opgelopen", aldus de gemeente. Op de tweede verdieping worden momenteel stutten aangebracht om de beschadigde constructie op te vangen (zie foto). Ook zijn de branddeuren nog gesloten. Deze kunnen niet open, doordat er schade is aan de elektrische installaties, waardoor auto’s nog niet uitgereden kunnen worden, laat de gemeente weten. Tekst gaat door onder de foto.

De schade aan het plafond op de -2 en de ondersteuning op -1 / Gemeente Alkmaar

"De garage blijft voorlopig dicht om de veiligheid verder te waarborgen. Er wordt komend weekend verder gewerkt zodat maandag 6 juli gestart kan worden met het ophalen van de auto’s uit de garage vanaf verdieping –1." Voorarrest verdachte verlengd Het onderzoek naar de brand ligt nu bij het Openbaar Ministerie. De rechter bepaalde vandaag dat het voorarrest van de verdachte, een 51-jarige Alkmaarder, is verlengd met twee weken. De man wordt verdacht van brandstichting. De politie maakte gisteren al bekend dat de brand hoogstwaarschijnlijk is aangestoken. De gemeente heeft gisteren aangifte gedaan van brandstichting. 'Tegenslag voor binnenstad' Het CDA vreest dat de sluiting van de parkeergarage - waar normaal zo'n 400 auto's konden staan - een enorme tegenslag zal zijn voor de economie in de binnenstad. Daarnaast denkt de fractie dat het de parkeeropties voor personeel van het Noordwest Ziekenhuis beperkt. Dit schrijft mediapartner Alkmaar Centraal. Zij roept daarom op snel alternatieven te bieden, zodat verdere schadelijke gevolgen beperkt blijven. "Met het oog op het begin van het vakantieseizoen is het noodzakelijk om zo snel mogelijk de huidige verwijzingen naar de Singelgarage aan te passen en meer nadruk te leggen op de mogelijkheden van de Schelphoekgarage en parkeren op Overstad", meent CDA-raadslid Gosse Postma. "Ook dient het college zo snel mogelijk samen met het ziekenhuis op zoek te gaan naar tijdelijk alternatieve parkeergelegenheid voor een deel van het ziekenhuispersoneel. Het CDA ziet mogelijkheden bij het nu niet in gebruik zijnde parkeerterrein van het voormalige restaurant Koekenbier."